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«Скорость» в Новом Уренгое: две собаки «устроили ДТП». Видео

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Кирилл Малышев

Курьёзный инцидент запечатлела уличная камера в Новом Уренгое. Две собаки настолько увлеклись погоней друг за другом, что не заметили припарко­ванную посередине площадки машину и врезались в неё. Ролик опубликован на канале kirill090684 в YouTube.

  • Немаленькие размеры четверо­ногих, большая скорость и трескучий мороз привели к тому, что пласт­массовый бампер авто­мобиля от удара разлетелся на куски. После произошед­шего один из псов скрылся, второй на какое-то время задер­жался, но после осмотра места нанесённого ущерба также убежал.

  • Ранее сообщалось о другом курьёзном случае с бродячим псом из Бразилии. Он начал так часто заходить в один автосалон, что его взяли на работу. Ему даже выдали служебное удосто­верение, и пёс стал талисманом дилерского центра. Зарплату ему выдают едой.

Разозлились бы из-за такого с вашей машиной?

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