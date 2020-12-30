«Скорость» в Новом Уренгое: две собаки «устроили ДТП». Видео
Кирилл Малышев
Курьёзный инцидент запечатлела уличная камера в Новом Уренгое. Две собаки настолько увлеклись погоней друг за другом, что не заметили припаркованную посередине площадки машину и врезались в неё. Ролик опубликован на канале kirill090684 в YouTube.
Немаленькие размеры четвероногих, большая скорость и трескучий мороз привели к тому, что пластмассовый бампер автомобиля от удара разлетелся на куски. После произошедшего один из псов скрылся, второй на какое-то время задержался, но после осмотра места нанесённого ущерба также убежал.
Ранее сообщалось о другом курьёзном случае с бродячим псом из Бразилии. Он начал так часто заходить в один автосалон, что его взяли на работу. Ему даже выдали служебное удостоверение, и пёс стал талисманом дилерского центра. Зарплату ему выдают едой.