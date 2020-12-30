«Скорость» в Новом Уренгое: две собаки «устроили ДТП». Видео

Немаленькие размеры четверо­ногих, большая скорость и трескучий мороз привели к тому, что пласт­массовый бампер авто­мобиля от удара разлетелся на куски. После произошед­шего один из псов скрылся, второй на какое-то время задер­жался, но после осмотра места нанесённого ущерба также убежал.

Ранее сообщалось о другом курьёзном случае с бродячим псом из Бразилии. Он начал так часто заходить в один автосалон, что его взяли на работу. Ему даже выдали служебное удосто­верение, и пёс стал талисманом дилерского центра. Зарплату ему выдают едой.