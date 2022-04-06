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Договорились «на месте» после ДТП: будут проблемы? Отвечает юрист

Разбор

Владислав Жук

И вновь возвращаемся к теме оформления ДТП. Допустим, участники договорились между собой о возмещении ущерба и разъехались. Что может пойти не так? Оказывается, проблем может быть много.
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«Подъезжая к перекрёстку, получил удар в заднюю часть. Виновник ДТП, признав вину, предложил не вызывать ДПС, возместил ущерб на месте и написал расписку, что претензий ко мне не имеет. Но через 30 минут он вернулся на это же место и вызвал полицию для оформления аварии. А я получил повестку в суд за оставление места ДТП. Хотя в деле были расписка и видеозапись аварии и момента, когда мы уезжаем».

Владислав Жук

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Уезжать с места аварии, даже по обоюдному согласию с другим участником происшествия, нельзя — это чревато лишением прав. Ведь даже если у сторон нет претензий друг к другу, они остаются у государства. ПДД разрешают не вызывать сотрудников полиции только при одном условии: «При оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств заполняют извещение о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе или могут составить его в виде электронного документа (далее — электронное извещение)».

Однако в вашем случае в деле фигурирует расписка, которая в суде должна подтвердить тот факт, что вы со вторым участником ДТП договорились о виновности, не имеете друг к другу претензий, а необходимость вызывать ГИБДД отсутствовала. Исходя из судебной практики, при предоставлении подобной расписки и всех доказательств, подтверждающих, что решение разъехаться было обоюдным и что оба участника ДТП были с этим согласны, лишение права управления не применяется.

Как правильно составить расписку, которую примет суд? Необходимо указать дату и время, имена участников и факт отсутствия взаимных претензий. Например, так: «01 апреля 2022 года я, Иванов Иван Иванович, на автомобиле Lada Granta госномер А 111 АА 77 ехал по улице Московская и совершил наезд на автомобиль Mercedes-Benz S450 госномер М 777 ММ 777, за рулём которого был Петров Пётр Петрович. Взаимных претензий со вторым участником происшествия не имеем. Ущерб третьим лицам не причинён. Пострадавших в ДТП нет. Необходимости в оформлении документов нет». С такой распиской суд почти гарантированно встанет на вашу сторону.

Когда-нибудь решали вопрос с ДТП «на месте»?

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