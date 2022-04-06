Договорились «на месте» после ДТП: будут проблемы? Отвечает юрист

Уезжать с места аварии, даже по обоюдному согласию с другим участником происшествия, нельзя — это чревато лишением прав. Ведь даже если у сторон нет претензий друг к другу, они остаются у государства. ПДД разрешают не вызывать сотрудников полиции только при одном условии: «При оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств заполняют извещение о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе или могут составить его в виде электронного документа (далее — электронное извещение)».

Однако в вашем случае в деле фигурирует расписка, которая в суде должна подтвердить тот факт, что вы со вторым участником ДТП договорились о виновности, не имеете друг к другу претензий, а необходимость вызывать ГИБДД отсутствовала. Исходя из судебной практики, при предоставлении подобной расписки и всех доказательств, подтверждающих, что решение разъехаться было обоюдным и что оба участника ДТП были с этим согласны, лишение права управления не применяется.

Как правильно составить расписку, которую примет суд? Необходимо указать дату и время, имена участников и факт отсутствия взаимных претензий. Например, так: «01 апреля 2022 года я, Иванов Иван Иванович, на автомобиле Lada Granta госномер А 111 АА 77 ехал по улице Московская и совершил наезд на автомобиль Mercedes-Benz S450 госномер М 777 ММ 777, за рулём которого был Петров Пётр Петрович. Взаимных претензий со вторым участником происшествия не имеем. Ущерб третьим лицам не причинён. Пострадавших в ДТП нет. Необходимости в оформлении документов нет». С такой распиской суд почти гарантированно встанет на вашу сторону.