Бродячий пёс каждый день приходил в автосалон. Его взяли на работу
Наталья Насонова
В Бразилии бродячий пёс так часто заходил в автосалон, что в конце концов его приютили, взяли на работу и даже выдали служебное удостоверение. Об этом пишет The Drive.
Дворняга стала заглядывать в салон ещё в начале 2020 года. Однажды в дождливую ночь менеджер Эмерсон Мариано пожалел собаку, накормил и оставил ночевать. Животное оказалось очень дружелюбным и так понравилось посетителям салона, что Мариано убедил руководство принять его официально на работу, сделав талисманом центра.
В руководстве решили, что на имидже компании такой поступок скажется положительно. Пса назвали Tucson Prime — это имя значится и на его бейджике сотрудника автосалона. Оклад выплачивается едой, а работает Туссан в специально построенной для него в помещении будке.
Новоявленного сотрудника бразильского дилерского центра вскоре ждёт телевизионное будущее. В конце года, согласно информации Bored Panda, Туссан Прайм должен сняться в бразильской рекламе бренда Hyundai.