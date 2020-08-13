Бродячий пёс каждый день приходил в автосалон. Его взяли на работу

Дворняга стала заглядывать в салон ещё в начале 2020 года. Однажды в дожд­ливую ночь менеджер Эмерсон Мариано пожалел собаку, накормил и оставил ночевать. Животное оказалось очень друже­любным и так понравилось посети­телям салона, что Мариано убедил руковод­ство принять его официально на работу, сделав талисманом центра.

В руководстве решили, что на имидже компании такой поступок скажется положи­тельно. Пса назвали Tucson Prime — это имя значится и на его бейджике сотрудника автосалона. Оклад выплачи­вается едой, а работает Туссан в специально построенной для него в помещении будке.