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Бродячий пёс каждый день приходил в автосалон. Его взяли на работу

Новости

Наталья Насонова

В Бразилии бродячий пёс так часто заходил в автосалон, что в конце концов его приютили, взяли на работу и даже выдали служебное удосто­верение. Об этом пишет The Drive.

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  • Дворняга стала заглядывать в салон ещё в начале 2020 года. Однажды в дожд­ливую ночь менеджер Эмерсон Мариано пожалел собаку, накормил и оставил ночевать. Животное оказалось очень друже­любным и так понравилось посети­телям салона, что Мариано убедил руковод­ство принять его официально на работу, сделав талисманом центра.

  • В руководстве решили, что на имидже компании такой поступок скажется положи­тельно. Пса назвали Tucson Prime — это имя значится и на его бейджике сотрудника автосалона. Оклад выплачи­вается едой, а работает Туссан в специально построенной для него в помещении будке.

  • Новоявленного сотрудника бразильского дилерского центра вскоре ждёт теле­визионное будущее. В конце года, согласно информации Bored Panda, Туссан Прайм должен сняться в бразильской рекламе бренда Hyundai.

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