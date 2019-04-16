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КАМАЗ получит российские аккумуляторы для электрических автобусов

Новости

Дмитрий Савостьянчик

ПАО «КАМАЗ» и АО «РОСНАНО» заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого компании займутся разработкой и производством литий-ионных аккумуляторов. Батареи будут использоваться в электротранспорте, например в автобусах, а также в напольной технике.

Партнёрство позволит реализовывать проекты по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии. Соглашение подписали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс (УК «РОСНАНО» управляет активами АО «РОСНАНО»).

«Примерно треть себестоимости электробуса — система накопления энергии. Переход на российские литий-ионные накопители энергии позволит существенно снизить их цену, а также минимизировать зависимость от импортных комплектующих», — сказал Сергей Когогин.

  • Соглашение предоставляет «КАМАЗу» персональные условия закупки литий-ионных батарей производства ООО «Лиотех-Инновации» — одного из предприятий АО «РОСНАНО».

  • Подписание соглашения о сотрудничестве позволит «Лиотеху» получить статус ОЕМ-поставщика аккумуляторов (оригинального производителя оборудования).

  • В планах партнёров разработка, тестирование и запуск производства энергоэффективных аккумуляторных ячеек, модулей и тяговых батарей, предназначенных для электробусов и других видов электрического транспорта «КАМАЗа».

  • «РОСНАНО» и «КАМАЗ» также планируют разработать предложения для привлечения дополнительной государственной поддержки развития российского рынка электротранспорта.

  • В частности, будут подготовлены предложения для региональных программ развития общественного транспорта, направленные на улучшение экологической обстановки в регионах.

Электротранспорт в России – это...

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