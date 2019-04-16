КАМАЗ получит российские аккумуляторы для электрических автобусов

ПАО «КАМАЗ» и АО «РОСНАНО» заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого компании займутся разработкой и производством литий-ионных аккумуляторов. Батареи будут использоваться в электротранспорте, например в автобусах, а также в напольной технике.

Партнёрство позволит реализовывать проекты по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии. Соглашение подписали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс (УК «РОСНАНО» управляет активами АО «РОСНАНО»).

«Примерно треть себестоимости электробуса — система накопления энергии. Переход на российские литий-ионные накопители энергии позволит существенно снизить их цену, а также минимизировать зависимость от импортных комплектующих», — сказал Сергей Когогин.