Пёс угнал машину и час наматывал круги возле дома

Вернувшийся водитель не смог открыть машину: двери автоматически заблокировались после начала движения. С собой у владельца оказался запасной брелок, однако его батарейка села. Остановить седан удалось только через час: у прибывших полицейских получилось на ходу воспользоваться кодовым замком, расположенном на двери машины. В результате происшествия никто не пострадал, кроме почтового ящика и мусорных баков, оказавшихся на пути автомобиля.