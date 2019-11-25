Tatra 613: тест и история знаменитой машины из КГБ

Пёс угнал машину и час наматывал круги возле дома

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Николай Андреев

В городе Порт-Сент-Луси, штат Флорида, водитель седана Mercury Sable заблудился и вышел из автомобиля, чтобы осмотреться, оставив свою собаку в машине с работающим мотором. Пока рядом не было хозяина, лабрадор по кличке Макс умудрился включить задний ход и начал ездить кругами.

If you’re ever confused, there are several dead giveaways to prove you’re in Florida. First, there’s the sandy white beaches. Second, you’ve got your palm trees. And third, you see a dog behind the wheel of a moving car.

Вернувшийся водитель не смог открыть машину: двери автоматически заблокировались после начала движения. С собой у владельца оказался запасной брелок, однако его батарейка села. Остановить седан удалось только через час: у прибывших полицейских получилось на ходу воспользоваться кодовым замком, расположенном на двери машины. В результате происшествия никто не пострадал, кроме почтового ящика и мусорных баков, оказавшихся на пути автомобиля.

Как бы вы остановили машину с псом внутри?

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