Пёс угнал машину и час наматывал круги возле дома
Николай Андреев
В городе Порт-Сент-Луси, штат Флорида, водитель седана Mercury Sable заблудился и вышел из автомобиля, чтобы осмотреться, оставив свою собаку в машине с работающим мотором. Пока рядом не было хозяина, лабрадор по кличке Макс умудрился включить задний ход и начал ездить кругами.
Вернувшийся водитель не смог открыть машину: двери автоматически заблокировались после начала движения. С собой у владельца оказался запасной брелок, однако его батарейка села. Остановить седан удалось только через час: у прибывших полицейских получилось на ходу воспользоваться кодовым замком, расположенном на двери машины. В результате происшествия никто не пострадал, кроме почтового ящика и мусорных баков, оказавшихся на пути автомобиля.