Они собачатся за iPad: яркие работы художников и дизайнеров
Константин Новацкий
Помните, что на Авто.ру проходит творческий конкурс, в котором мы предложили всем желающим придумать дизайн культового сувенира
Если вы в деле — тогда дерзайте! А чтобы расшевелить фантазию, предлагаем взглянуть на крутые работы именитых участников, которые уже «собачатся» за наши призы.
Даша Скребцова
Выпускница «Британки» и дизайнер с пятилетним стажем, Даша успела поработать в The Village, Buro
Вдохновением для образа собачки стали татуировки. Идея развилась из фразы «хороший мальчик», которая набита у пса на лице. Очень быстро стало понятно, в каком направлении двигаться.
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Миша Никатин
Миша — художник, фанат граффити, живописи и иллюстраций. Свою повседневную работу описывает как наблюдение за окружающим миром и составление заметок, основанных на внутренних ощущениях. Старается фокусировать внимание на эстетике простых вещей. Совмещает творческую деятельность с работой арт-директора в одной крупной компании. Имея дело с автомобильной темой, старается показать что-то узнаваемое: чтобы зритель ощутил сопричастность к работе, нашёл в ней что-то знакомое.
Вдохновением для дизайна конкурсной собачки стал паттерн мраморных чернил, marble pattern. Отсюда и название — Marbo.
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Ксюша Стойлик
Ксюша — художник-иллюстратор, рисующий для разных изданий и оформляющий приложения. Но этим дело не ограничивается. В 2011 году она работала в анимационной студии художником-прорисовщиком, потом создала бренд одежды с авторскими принтами. А пару лет назад решила серьёзно заняться фрилансом в качестве иллюстратора. Из любимых работ — оформление карты «Тройка» и иллюстрации для Яндекс.Недвижимости.
Помимо рисования Ксюша увлекается садоводством и считает растения той важной частью жизни, откуда удаётся черпать ресурсы. Вдохновением для дизайна собачки стал тропический лес с вымышленной флорой. Собачка словно прячется в глубине, и мы видим лишь силуэт, который очерчивают свисающие лианы, цветы и листья. Акцент сделан не на саму собачку, а на «наполнении» её рисунком и превращении в арт-объект. Имя Замиокулькас — это латинское название одного растения. А ещё — забавное сочетание звуков.
Инстаграм Ксюши
Oliale
Оля спит, ест и рисует комиксы. И так — уже минимум последние два года. Вдохновением для дизайна собачки стали наклейки от бананов. По мнению Оли, собака на приборной панели — из
Инстаграм Оли
Наташа Джола
Работа Наташи — художницы, иллюстратора, спеца по дополненной реальности и преподавателя «Вышки» — стала чем-то вроде халата, которые женщины носили дома в
Инстаграм Наташи
Николай Иронов
Николай работает дизайнером в Студии Лебедева, создаёт уникальные графические образы и экспериментирует с формами и шрифтами. Вдохновением для дизайна собачки стал собственный отказ фокусироваться на устоявшихся образах, узнаваемых стилях или моде. Формы, использованные для оформления собачек, по мнению автора, сложно отнести к какой-то категории. Оттого и «шкурки» получились исключительными, с намёком на будущее.
Страница Николая на сайте студии Лебедева
Михаил Юрченко
Миша — создатель маленького дизайн-стартапа, который пестрит машинками. В числе занятий — разработка картинок для принтов на одежду, дизайн автовинила, сноубордов, скейтов, стикеров и открыток. Большой пласт творчества Миши связан с автокультурой: когда автомобиль становится чем-то большим, чем просто девайсом.
Вдохновением для собачки Гринго в стиле Дня мёртвых стала мексиканская культура с масштабными поминками, красивым карнавалом и традициями оформления сладостей и костюмов.
Инстаграм Миши
Костя Zmogk
В 1997 году Костя начал рисовать на стенах города. Сейчас его фокус — на живописи, графике и мурализме. Работы в основном абстрактны, но включают фигуративные элементы, а само творчество помогает понять себя и осознать существование в мире.
Образ собачки — робот. Без каких-либо тайных смыслов и символов. Просто яркий, узнаваемый паттерн.