Они собачатся за iPad: яркие работы художников и дизайнеров

Помните, что на Авто.ру проходит творческий конкурс, в котором мы предложили всем желающим придумать дизайн культового сувенира 90-х — собачки для приборной панели — и «прикинуть» его на виртуального пса в не менее виртуальной примерочной? Авторам самых прикольных орнаментов мы подарим iPad 11 Pro и стилус. Одного победителя выберет жюри Авто.ру, а другого — сами пользователи!

Если вы в деле — тогда дерзайте! А чтобы расшевелить фантазию, предлагаем взглянуть на крутые работы именитых участников, которые уже «собачатся» за наши призы.

Даша Скребцова