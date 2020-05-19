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Они собачатся за iPad: яркие работы художников и дизайнеров

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Константин Новацкий

Помните, что на Авто.ру проходит творческий конкурс, в котором мы предложили всем желающим придумать дизайн культового сувенира 90-х — собачки для приборной панели — и «прикинуть» его на виртуального пса в не менее виртуальной примерочной? Авторам самых прикольных орнаментов мы подарим iPad 11 Pro и стилус. Одного победителя выберет жюри Авто.ру, а другого — сами пользователи!

Если вы в деле — тогда дерзайте! А чтобы расшевелить фантазию, предлагаем взглянуть на крутые работы именитых участников, которые уже «собачатся» за наши призы.

Даша Скребцова

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5ea0c86593badf32ee209e10">Проголосовать за Игоря</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5ea0c86593badf32ee209e10">Проголосовать за Игоря</a></h3>

Выпускница «Британки» и дизайнер с пятилетним стажем, Даша успела поработать в The Village, Buro 24/7, «Батенька, да вы транс­формер» и Тинькофф.

Вдохновением для образа собачки стали татуировки. Идея развилась из фразы «хороший мальчик», которая набита у пса на лице. Очень быстро стало понятно, в каком направлении двигаться.

Инстаграм Даши

Миша Никатин

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5e95da290187a15eb76afdcf">Проголосовать за Marbo</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5e95da290187a15eb76afdcf">Проголосовать за Marbo</a></h3>

Миша — художник, фанат граффити, живописи и иллю­страций. Свою повсе­дневную работу описы­вает как наблюдение за окружающим миром и состав­ление заметок, основанных на внутренних ощущениях. Старается фокуси­ровать внимание на эстетике простых вещей. Совмещает творческую деятель­ность с работой арт-директора в одной крупной компании. Имея дело с автомо­бильной темой, старается показать что-то узнаваемое: чтобы зритель ощутил сопричаст­ность к работе, нашёл в ней что-то знакомое.

Вдохновением для дизайна конкурсной собачки стал паттерн мраморных чернил, marble pattern. Отсюда и название — Marbo.

Инстаграм Миши

Ксюша Стойлик

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5ea2cf1da549426af58b8f6f">Проголосовать за Замиокулькаса</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5ea2cf1da549426af58b8f6f">Проголосовать за Замиокулькаса</a></h3>

Ксюша — художник-иллюстратор, рисующий для разных изданий и оформ­ляющий приложения. Но этим дело не ограни­чивается. В 2011 году она работала в анимаци­онной студии художником-прорисов­щиком, потом создала бренд одежды с авторскими принтами. А пару лет назад решила серьёзно заняться фрилансом в качестве иллюстра­тора. Из любимых работ — оформление карты «Тройка» и иллю­страции для Яндекс.Недвижимости.

Помимо рисования Ксюша увлекается садоводством и считает растения той важной частью жизни, откуда удаётся черпать ресурсы. Вдохно­вением для дизайна собачки стал тропи­ческий лес с вымыш­ленной флорой. Собачка словно прячется в глубине, и мы видим лишь силуэт, который очерчи­вают свисающие лианы, цветы и листья. Акцент сделан не на саму собачку, а на «наполнении» её рисунком и превращении в арт-объект. Имя Замио­кулькас — это латинское название одного растения. А ещё — забавное сочетание звуков.

Инстаграм Ксюши

Oliale

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5eb671023c20b76900215f3c">Проголосовать за Жёлтого</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5eb671023c20b76900215f3c">Проголосовать за Желтого</a></h3>

Оля спит, ест и рисует комиксы. И так — уже минимум последние два года. Вдохно­вением для дизайна собачки стали наклейки от бананов. По мнению Оли, собака на приборной панели — из 90-х, значит, и принт на ней должен был быть с чем-то из того времени. Малиновые пиджаки, пакеты Rave Girl, чёрные Мерседесы, пейджеры — всё не то. Бандитскую романтику удачно заменило воспоми­нание из детства — наклейки на бананах, которые было важно снять и пере­клеить. Это — своего рода трофей. А заодно и надежда, что где-то там нас всё-таки ждёт лето, солнце, фрукты, пальмы и, возможно, путешествия.

Инстаграм Оли

Наташа Джола

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5eb4b8a1d083110a5dfe47ab?fbclid=IwAR3d64xtWD_dOi1SXdqWWIYueBBUSC5CIgmi4SmF9-Elew3ERVcd7ApXNWI">Проголосовать за Пёрышко</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5eb4b8a1d083110a5dfe47ab?fbclid=IwAR3d64xtWD_dOi1SXdqWWIYueBBUSC5CIgmi4SmF9-Elew3ERVcd7ApXNWI">Проголосовать за Пёрышко</a></h3>

Работа Наташи — художницы, иллюстратора, спеца по допол­ненной реальности и препода­вателя «Вышки» — стала чем-то вроде халата, которые женщины носили дома в 90-х. Расписная собачка отражает любовь к природе и жизни, от камушков до ночного неба.

Инстаграм Наташи

Николай Иронов

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5e9d6e3545850b40a7bd625d">Проголосовать за 001</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5e9d6e3545850b40a7bd625d">Проголосовать за 001</a></h3>

Николай работает дизайнером в Студии Лебедева, создаёт уникальные графи­ческие образы и экспери­ментирует с формами и шрифтами. Вдохно­вением для дизайна собачки стал собствен­ный отказ фокуси­роваться на устояв­шихся образах, узнава­емых стилях или моде. Формы, использо­ванные для оформ­ления собачек, по мнению автора, сложно отнести к какой-то категории. Оттого и «шкурки» получились исключительными, с намёком на будущее.

Страница Николая на сайте студии Лебедева

Михаил Юрченко

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5ea4b14e4965fc3fe2c476f0">Проголосовать за Гринго</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5ea4b14e4965fc3fe2c476f0">Проголосовать за Гринго</a></h3>

Миша — создатель маленького дизайн-стартапа, который пестрит машинками. В числе занятий — разработка картинок для принтов на одежду, дизайн авто­винила, сноубордов, скейтов, стикеров и открыток. Большой пласт твор­чества Миши связан с автокультурой: когда автомобиль становится чем-то большим, чем просто девайсом.

Вдохновением для собачки Гринго в стиле Дня мёртвых стала мексикан­ская культура с масштаб­ными поминками, красивым карнавалом и традициями оформ­ления сладостей и костюмов.

Инстаграм Миши

Костя Zmogk

<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5e9d60b645850b40a7bd623f">Проголосовать за Zmogkautobot-а</a></h3>
<h3><a href="https://autoru.dog/gallery/5e9d60b645850b40a7bd623f">Проголосовать за Zmogkautobot-а</a></h3>

В 1997 году Костя начал рисовать на стенах города. Сейчас его фокус — на живописи, графике и мурализме. Работы в основном абстрактны, но включают фигура­тивные элементы, а само творче­ство помогает понять себя и осознать существо­вание в мире.

Образ собачки — робот. Без каких-либо тайных смыслов и символов. Просто яркий, узнаваемый паттерн.

Личный сайт Кости

А вы уже нарисовали свой вариант собачки?

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