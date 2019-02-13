В США нашли первый Dodge Viper с пробегом 50 километров. Теперь его продают

На ebay появилось объявление о продаже коллекционного Dodge Viper первого поколения (1992 года выпуска), который за 27 лет проехал всего 54 километра.

Все 27 лет суперкар хранился в гараже с климат-контролем, регулярно заводился и обслуживался. На данный момент в нём заменены все жидкости и фильтры, бензобак осушен. Даже оригинальные шины автомобиля сохранились в прекрасном состоянии, без трещин и деформаций.

Под капотом – восьмилитровый бензиновый V10 мощностью 406 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 96 км/ч у Вайпера занимает 4,2 секунды.

За машину просят 99 885 долларов (около 6,6 миллиона рублей). Новым такой Вайпер стоил около 55 тысяч долларов.