У электрохэтчбека Honda будет пять дисплеев

В США нашли первый Dodge Viper с пробегом 50 километров. Теперь его продают

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На ebay появилось объявление о продаже коллекционного Dodge Viper первого поколения (1992 года выпуска), который за 27 лет проехал всего 54 километра.

  • Все 27 лет суперкар хранился в гараже с климат-контролем, регулярно заводился и обслуживался. На данный момент в нём заменены все жидкости и фильтры, бензобак осушен. Даже оригинальные шины автомобиля сохранились в прекрасном состоянии, без трещин и деформаций.

  • Под капотом – восьмилитровый бензиновый V10 мощностью 406 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 96 км/ч у Вайпера занимает 4,2 секунды.

  • За машину просят 99 885 долларов (около 6,6 миллиона рублей). Новым такой Вайпер стоил около 55 тысяч долларов.

  • Купе Viper выпускалось с 1989 по 2017 годы, продержавшись пять поколений. Суперкар до последнего не расставался с огромным V10 (к пятой генерации объём вырос до 8,4 литра, а мощность – до 650 л.с.) и шестиступенчатой механикой. В 2017 году производство решили свернуть, поскольку автомобиль не особо пользовался популярностью и уже не соответствовал требованиям безопасности.

Есть ли что-то круче огромного V10 в паре с механикой?

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