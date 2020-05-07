На торги выставили тяни-толкай из Dodge и Plymouth. Но на самом деле — это два Mitsubishi Colt

Внешне Dodge Colt и Plymouth Champ не отличаются друг от друга. Чтобы запутать наблюдателей ещё больше, обе половинки покрасили в один цвет, установили одинаковые колёса и убрали все эмблемы.

Отличить половинку Dodge от половинки Plymouth можно только по салону — у одной машины он был красный с чёрными вставками на сиденьях, а у второй имел прямо противо­положную расцветку. Однако специ­алисты аукци­онного дома не рассказывают, какая часть какому из автомобилей принадлежит.

Под капотами двух половинок установлены одинаковые 1,6-литровые четырёх­цилиндровые двигатели мощностью 81 л.с. в паре с четырёхступен­чатыми механиче­скими коробками передач. Вся техника осталась нетронутой, и машиной можно управлять с любой стороны.