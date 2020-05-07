На торги выставили тяни-толкай из Dodge и Plymouth. Но на самом деле — это два Mitsubishi Colt
Николай Андреев
Аукцион Mecum в июне пустит с молотка собрание американского коллекционера Далласа Хокинса. Из 26 автомобилей (от Volkswagen Beetle 1958 года до Chevrolet Corvette 2014 года) самой необычной является машина, состоящая из половинок Dodge Colt и Plymouth Champ. Обе модели являются лицензионными копиями хэтчбека Mitsubishi Colt 1981 года.
Внешне Dodge Colt и Plymouth Champ не отличаются друг от друга. Чтобы запутать наблюдателей ещё больше, обе половинки покрасили в один цвет, установили одинаковые колёса и убрали все эмблемы.
Отличить половинку Dodge от половинки Plymouth можно только по салону — у одной машины он был красный с чёрными вставками на сиденьях, а у второй имел прямо противоположную расцветку. Однако специалисты аукционного дома не рассказывают, какая часть какому из автомобилей принадлежит.
Под капотами двух половинок установлены одинаковые 1,6-литровые четырёхцилиндровые двигатели мощностью 81 л.с. в паре с четырёхступенчатыми механическими коробками передач. Вся техника осталась нетронутой, и машиной можно управлять с любой стороны.
Слепленный из двух автомобиль продаётся без резервной цены — его может купить любой желающий.