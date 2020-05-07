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На торги выставили тяни-толкай из Dodge и Plymouth. Но на самом деле — это два Mitsubishi Colt

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Николай Андреев

Аукцион Mecum в июне пустит с молотка собрание американского коллекционера Далласа Хокинса. Из 26 авто­мобилей (от Volkswagen Beetle 1958 года до Chevrolet Corvette 2014 года) самой необычной является машина, состоящая из половинок Dodge Colt и Plymouth Champ. Обе модели являются лицензи­онными копиями хэтчбека Mitsubishi Colt 1981 года.

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  • Внешне Dodge Colt и Plymouth Champ не отличаются друг от друга. Чтобы запутать наблюдателей ещё больше, обе половинки покрасили в один цвет, установили одинаковые колёса и убрали все эмблемы.

  • Отличить половинку Dodge от половинки Plymouth можно только по салону — у одной машины он был красный с чёрными вставками на сиденьях, а у второй имел прямо противо­положную расцветку. Однако специ­алисты аукци­онного дома не рассказывают, какая часть какому из автомобилей принадлежит.

  • Под капотами двух половинок установлены одинаковые 1,6-литровые четырёх­цилиндровые двигатели мощностью 81 л.с. в паре с четырёхступен­чатыми механиче­скими коробками передач. Вся техника осталась нетронутой, и машиной можно управлять с любой стороны.

  • Слепленный из двух автомобиль продаётся без резервной цены — его может купить любой желающий.

Какая часть машины нравится больше?

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