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С дрэгового масл-кара сняли ограничитель скорости и он разогнался до 340 км/ч

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Николай Андреев

Когда в 2017 году марка Dodge представила 850-сильное купе Challenger SRT Demon, представители компании заявили, что самый мощный в мире серийный масл-кар создавался с прицелом исключительно на дрэг-рейсинг и максимально быстрое прохождение четверти мили, или 402 метров (золотой стандарт гонок по прямой) с места. 

С завода максимальная скорость двухдверки имеет ограничение на 270 км/ч, однако опциональный пакет снимает его. Один владелец решил проверить истинную максималку и на прямой в 4,3 километра разогнался до 339,9 км/ч. По этому показателю Challenger SRT Demon сравним с Aston Martin DBS Superleggera, McLaren Senna и Porsche 911 GT2 RS.

The Dodge Challenger SRT Demon was released in 2018 with a theoretical top speed of 168 mph. In a previous test performed at the Johnny Bohmer Proving Grounds, the Demon was found to have a much higher top speed of 203 mph. After performing recent tests we found that the Dodge Demon with the optional Demon Crate installed was capable of doing much more! The Dodge Demon was manufactured initially by Dodge to be the quickest street legal car ever with a 0-30 mph time of 1 second and a 1/4 mile time of 9.65 seconds. After many tests with this car though, we have found it to be much more than just a 1/4 mile dragster. Its power was shown all the way through the 2.7 mile traps and beyond! Also something to note was how stable the Demon was at such a high rate of speed. ***Make sure to Subscribe and let us know how we can make the channel better in the future.*** Vehicle Specifications: Make: Dodge Model: Challenger SRT Hellcat Year Tested: 2018 Max Power: 840hp @ 6,300rpm Max Torque: 770lb-ft @ 4,500rpm Engine: 6.2 L Supercharged V8 Gearbox: 8-Speed Automatic Drive: RWD Weight: 4,280 lbs Distance Tested: 2.7 Miles Date Tested: 3/9/2019 Runway Specifications: Length: (3.22 Miles) or (5.15 Kilometers) Width: (300 Feet) or (91.44 Meters) Elevation Above Sea Level: (8.3 Feet) or (2.53 Meters) Elevation Change: (0.25 Inches) or (0.635 Centimeters) Surface Material: Concrete - (15,000 Feet) or (4,572 Meters) Asphalt - (2,000 Feet) or (609.6 Meters) Weather Conditions: 10am: Temp: 23C/73.4F Dew point: 18C/64.4F Humidity: 73% Wind: 00000kt (0 mph) Surface Temp: 25C/77F 3pm: Temp: 26C/78.8F Dew point: 18C/64.4F Humidity: 61% Wind: 09008kt (9 MPH) Wind Direction:southeast Surface Temp: 33.9C/93F Make sure to check out our other Dodge YouTube video's listed below: 2018 Dodge Challenger SRT Demon (Half Mile Review) - https://youtu.be/wbA8RzfzsbM 2018 Dodge Challenger SRT Demon (Top Speed Rain Tire Test) - https://youtu.be/_zRgpwWcRBI 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat | Manual Transmission | (Standing Mile Review) - https://youtu.be/e5jmQxgPRxM 2016 Dodge Challenger SRT Hellcat (Top Speed Test) - https://youtu.be/geVl3Ql_8cc 2016 Dodge Challenger SRT Hellcat (Standing Mile Review) - https://youtu.be/wVsp_lL6E4Y This Straight Line Aerodynamic Testing Session took place in Merritt Island, Florida. To learn more visit us at: Website: https://www.JBProvingGrounds.com/ Facebook: https://www.facebook.com/JBRPG/ Instagram: https://instagram.com/johnnybohmerpro... Twitter: https://twitter.com/JBPGTesting

Dodge Challenger SRT Demon оснащается компрессорным 6.2 V8 мощностью 852 л.с. (1044 Н·м). До 100 км/ч на дрэговой прямой со специальным покрытием он разгоняется за 2,3 секунды, а расстояние в 402 метра преодолевает за впечатляющие 9,65 секунды. Масл-кар выпускался один год. Тираж – всего 3314 автомобилей.

Кто круче?

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