С дрэгового масл-кара сняли ограничитель скорости и он разогнался до 340 км/ч

Когда в 2017 году марка Dodge представила 850-сильное купе Challenger SRT Demon, представители компании заявили, что самый мощный в мире серийный масл-кар создавался с прицелом исключительно на дрэг-рейсинг и максимально быстрое прохождение четверти мили, или 402 метров (золотой стандарт гонок по прямой) с места.

С завода максимальная скорость двухдверки имеет ограничение на 270 км/ч, однако опциональный пакет снимает его. Один владелец решил проверить истинную максималку и на прямой в 4,3 километра разогнался до 339,9 км/ч. По этому показателю Challenger SRT Demon сравним с Aston Martin DBS Superleggera, McLaren Senna и Porsche 911 GT2 RS.