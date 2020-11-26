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Менеджер автосалона стал звездой соцсетей, продавая Доджи в стиле Эминема

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Дмитрий Елизаров

Один из самых преданных фанатов своего дела, марки Dodge и ателье Mopar, а также один из самых больших энтузиастов торговли автомобилями работает в одном из дилерских центров FCA в американской Индиане. Записи энергичных рассказов Броуди об автомобилях, которые он продаёт, уже стали вирусными в соцсетях.

  • Его полное имя, как уточняет The Drive, — Броуди Энтони Майкл Элдер. Продавец фирмы Jeff Wyler Chrysler Jeep Dodge из Лоуренс­бурга не оставляет своим присут­ствием практически ни одну из соцсетей и чуть ли не на каждом своём фото изображает пальцами литеру М — первую букву слова Mopar.

  • Манера, в которой Броуди рассказывает об основных достоин­ствах автомобилей вверенных ему марок, напоминает нечто среднее между стилем американских рэп-музыкантов, речью политиков и армейскими командами. Возможно, это необычное поведение, резко отлича­ющееся от действий стереотипных продавцов автомобилей, и обеспечило ему популярность в социальных медиа.

  • Между тем продавец автомобилей, считавшийся самым успешным в мире, скончался в марте прошлого года. Джо Джирард попал в книгу рекордов Гиннеса в 1973 году: только за этот год он смог реализовать 1425 машин, а всего за 15-летнюю карьеру через руки Джо прошёл 13 001 автомобиль. Непосред­ственно торговать машинами Джирард прекратил в 1978 году, сосредото­чившись на тренингах по обучению продажам.

Как вам такой «менеджер салона»?

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