Менеджер автосалона стал звездой соцсетей, продавая Доджи в стиле Эминема
Дмитрий Елизаров
Один из самых преданных фанатов своего дела, марки Dodge и ателье Mopar, а также один из самых больших энтузиастов торговли автомобилями работает в одном из дилерских центров FCA в американской Индиане. Записи энергичных рассказов Броуди об автомобилях, которые он продаёт, уже стали вирусными в соцсетях.
Его полное имя, как уточняет The Drive, — Броуди Энтони Майкл Элдер. Продавец фирмы Jeff Wyler Chrysler Jeep Dodge из Лоуренсбурга не оставляет своим присутствием практически ни одну из соцсетей и чуть ли не на каждом своём фото изображает пальцами литеру М — первую букву слова Mopar.
Манера, в которой Броуди рассказывает об основных достоинствах автомобилей вверенных ему марок, напоминает нечто среднее между стилем американских рэп-музыкантов, речью политиков и армейскими командами. Возможно, это необычное поведение, резко отличающееся от действий стереотипных продавцов автомобилей, и обеспечило ему популярность в социальных медиа.
Между тем продавец автомобилей, считавшийся самым успешным в мире, скончался в марте прошлого года. Джо Джирард попал в книгу рекордов Гиннеса в 1973 году: только за этот год он смог реализовать 1425 машин, а всего за 15-летнюю карьеру через руки Джо прошёл 13 001 автомобиль. Непосредственно торговать машинами Джирард прекратил в 1978 году, сосредоточившись на тренингах по обучению продажам.