Менеджер автосалона стал звездой соцсетей, продавая Доджи в стиле Эминема

Между тем продавец автомобилей, считавшийся самым успешным в мире, скончался в марте прошлого года. Джо Джирард попал в книгу рекордов Гиннеса в 1973 году: только за этот год он смог реализовать 1425 машин, а всего за 15-летнюю карьеру через руки Джо прошёл 13 001 автомобиль. Непосред­ственно торговать машинами Джирард прекратил в 1978 году, сосредото­чившись на тренингах по обучению продажам.