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Классический Жук против нового масл-кара – кто победит в дрэге?

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Николай Андреев

Заезд по прямой обычного Volkswagen Beetle и Dodge Charger SRT Hellcat вряд ли назовёшь непредсказуемым. А вот если автомобили модифицированы, результат может быть любым. И пусть вас не вводит в заблуждение милый цвет Жука – этот малый куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

This small VW Beetle takes on modded Hellcat Charger,1/4 mile drag race.

К сожалению, неизвестно, какой двигатель стоит в этом классическом Volkswagen Beetle. А седан Dodge Charger SRT Hellcat оснащается компрессорным V8 объёмом 6,2 литра мощностью 717 лошадиных сил. С нуля до «сотни» четырёхдверка разгоняется за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 328 километров в час.

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