Классический Жук против нового масл-кара – кто победит в дрэге?

Заезд по прямой обычного Volkswagen Beetle и Dodge Charger SRT Hellcat вряд ли назовёшь непредсказуемым. А вот если автомобили модифицированы, результат может быть любым. И пусть вас не вводит в заблуждение милый цвет Жука – этот малый куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.