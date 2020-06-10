Ворам не удалось угнать масл-кар: он застрял в дверном проёме автосалона

Воры проникли в автосалон ночью, разбив окно. Они решили не пользо­ваться специ­альным въездом для автомо­билей и попробовали эффектно выехать через централь­ный вход, как в голли­вудских фильмах. После неудачной попытки они бросили разбитый масл-кар и скрылись, не став угонять другие машины.

Полицейские никого не нашли по горячим следам и пока изучают записи с камер. Они ищут связь с другим происше­ствием, случив­шимся в то же время, — взломом нескольких автомо­билей, которые стояли неподалёку от дилерского центра на парковке строительного магазина.