Ворам не удалось угнать масл-кар: он застрял в дверном проёме автосалона
Николай Андреев
В американском О’Фаллоне, штат Иллинойс, угонщики попытались украсть из дилерского центра 380-сильный Dodge Challenger
Воры проникли в автосалон ночью, разбив окно. Они решили не пользоваться специальным въездом для автомобилей и попробовали эффектно выехать через центральный вход, как в голливудских фильмах. После неудачной попытки они бросили разбитый масл-кар и скрылись, не став угонять другие машины.
Полицейские никого не нашли по горячим следам и пока изучают записи с камер. Они ищут связь с другим происшествием, случившимся в то же время, — взломом нескольких автомобилей, которые стояли неподалёку от дилерского центра на парковке строительного магазина.
Ранее в США на фоне массовых протестов, вызванных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, мародёры за ночь угнали 50 новых машин из одного автосалона. Позже с другой дилерской площадки преступники уехали на редком Alpina Roadster V8 стоимостью 499 000 долларов (34 миллиона рублей) и через несколько кварталов разбили его.