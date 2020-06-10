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Ворам не удалось угнать масл-кар: он застрял в дверном проёме автосалона

Новости

Николай Андреев

В американском О’Фаллоне, штат Иллинойс, угонщики попытались украсть из дилерского центра 380-сильный Dodge Challenger R/T в юбилейной спецверсии 50th Anniversary Edition. Однако купе оказалось слишком широким и не пролезло в двери для посети­телей. Об этом сообщает O’Fallon Weekly.

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  • Воры проникли в автосалон ночью, разбив окно. Они решили не пользо­ваться специ­альным въездом для автомо­билей и попробовали эффектно выехать через централь­ный вход, как в голли­вудских фильмах. После неудачной попытки они бросили разбитый масл-кар и скрылись, не став угонять другие машины.

  • Полицейские никого не нашли по горячим следам и пока изучают записи с камер. Они ищут связь с другим происше­ствием, случив­шимся в то же время, — взломом нескольких автомо­билей, которые стояли неподалёку от дилерского центра на парковке строительного магазина.

Ранее в США на фоне массовых протестов, вызванных убийством полицейским афро­американца Джорджа Флойда, мародёры за ночь угнали 50 новых машин из одного автосалона. Позже с другой дилерской площадки преступники уехали на редком Alpina Roadster V8 стоимостью 499 000 долларов (34 миллиона рублей) и через несколько кварталов разбили его.

Самые невезучие в этой истории...

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