Минивэн Dodge Caravan превратили в самосвал и выставили на продажу
Николай Андреев
На Фейсбуке в продаже появился Dodge Caravan 2003 года выпуска, переделанный в самосвал. За автомобиль, который находится в американском штате Мичиган, просят всего 3000 долларов (184 тысячи рублей).
От минивэна осталась только передняя половина кузова, а сзади была установлена рессорная подвеска, массивная рама и деревянный кузов с гидравлическим приводом. По словам продавца, это его уникальная разработка и второй такой машины не найти.
Выставленный на продажу Dodge Caravan оснащён бензиновым атмосферным 3.3 V6 мощностью 182 л.с. (285 Н·м). Двигатель работает в паре с четырёхступенчатым «автоматом» и передним приводом.
Состояние самосвала продавец оценил как «нормальное», не дополнив скудное описание деталями. Он указал лишь пробег: за 17 лет Dodge Caravan проехал 210 385 миль (338 582 километра).