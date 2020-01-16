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Минивэн Dodge Caravan превратили в самосвал и выставили на продажу

Новости

Николай Андреев

На Фейсбуке в продаже появился Dodge Caravan 2003 года выпуска, пере­деланный в самосвал. За автомобиль, который находится в амери­канском штате Мичиган, просят всего 3000 долларов (184 тысячи рублей).

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  • От минивэна осталась только передняя половина кузова, а сзади была установ­лена рессорная подвеска, массивная рама и дере­вянный кузов с гидравли­ческим приводом. По словам продавца, это его уникальная раз­работка и второй такой машины не найти.

  • Выставленный на продажу Dodge Caravan оснащён бензиновым атмо­сферным 3.3 V6 мощностью 182 л.с. (285 Н·м). Двигатель работает в паре с четырёх­ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

  • Состояние самосвала продавец оценил как «нормальное», не дополнив скудное описание деталями. Он указал лишь пробег: за 17 лет Dodge Caravan проехал 210 385 миль (338 582 километра).

Минивэн-самосвал — это...

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