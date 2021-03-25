Dodge Challenger и Charger получили необычную противоугонку
Кирилл Малышев
Американская компания Dodge создала необычную противоугонную систему для своих самых быстрых моделей — седана Charger и купе Challenger. Машины заводятся и могут уехать от владельца, но будут делать это очень и очень медленно. Об этом пишет Autoblog.
В специальном разделе мультимедийной системы владелец задаёт четырёхзначный код. Его нужно вводить после каждого запуска двигателя. Но если обычные иммобилайзеры при неправильном коде глушат мотор, Charger и Challenger поступают издевательски. Их двигатель выдаёт всего 2,8 л.с. и максимум
675 об./мин,так что ехать автомобиль будет со скоростью пешехода.
Расчёт понятный. Преступнику нужно побыстрее скрыться, и на черепаший ход он не согласится. Машину после неудавшегося угона можно будет найти в зоне прямой видимости. Ну а если он всё же рискнёт, на него на такой скорости обратит внимание первый же полицейский патруль.
Опция станет доступна в конце весны — начале лета. Её смогут получить владельцы машин, выпущенных с 2015 года и оснащённых двигателями V8 — атмосферным 6.4 и компрессорным 6.2. Для активации функции достаточно обратиться к дилеру. Обещают даже, что это бесплатно.
Ранее YouTube-канал Carwow провёл сравнение 808-сильного Dodge Challenger Demon, самого мощного серийного масл-кара в недавнем прошлом, с Porsche 911 Turbo S, удерживающим звание самого быстрого автомобиля в серии тестов канала. Машины состязались в таких дисциплинах, как разгон с места, ускорение со средней скорости и экстренное торможение.