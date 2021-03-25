Dodge Challenger и Charger получили необычную противоугонку

В специальном разделе мультимедийной системы владелец задаёт четырёх­значный код. Его нужно вводить после каждого запуска двигателя. Но если обычные иммоби­лайзеры при неправиль­ном коде глушат мотор, Charger и Challenger поступают издева­тельски. Их двигатель выдаёт всего 2,8 л.с. и максимум 675 об./мин, так что ехать автомобиль будет со скоростью пешехода.

Расчёт понятный. Преступнику нужно побыстрее скрыться, и на черепаший ход он не согласится. Машину после неудав­шегося угона можно будет найти в зоне прямой види­мости. Ну а если он всё же рискнёт, на него на такой скорости обратит внимание первый же полицейский патруль.

Опция станет доступна в конце весны — начале лета. Её смогут получить владельцы машин, выпущенных с 2015 года и оснащённых двигателями V8 — атмосферным 6.4 и комп­рессорным 6.2. Для активации функции достаточно обратиться к дилеру. Обещают даже, что это бесплатно.