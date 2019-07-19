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Ураган закопал Dodge Charger в песок

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Николай Андреев

Жители небольшого острова Дофин-Айленд, находящегося в составе американ­ского штата Алабама, обнаружили на пляже Dodge Charger, наполовину закопанный в песок. Седан оказался в ловушке из-за урагана, получившего от местных метеорологов имя Барри.

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  • По данным телеканала NBC15, после того, как шторм стих, мэр острова Джефф Коллиер дал коммунальной службе задание достать автомобиль из песка. Charger увяз так крепко, что на его вызволение ушло четыре дня. И за это время седан успел стать местной достопримеча­тельностью и объектом для фотосессий.

  • После раскопок власти острова потребовали у владельца, имя которого не разглаша­ется, эвакуиро­вать Dodge Charger с пляжа. Однако из-за долгого воздей­ствия морской воды Мексиканского залива вперемешку с песком седан вряд ли подлежит восстанов­лению.

Что теперь стоит сделать с этим Dodge Charger?

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