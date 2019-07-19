Ураган закопал Dodge Charger в песок

По данным телеканала NBC15, после того, как шторм стих, мэр острова Джефф Коллиер дал коммунальной службе задание достать автомобиль из песка. Charger увяз так крепко, что на его вызволение ушло четыре дня. И за это время седан успел стать местной достопримеча­тельностью и объектом для фотосессий.