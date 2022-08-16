Dodge вернёт в производство самый мощный внедорожник в мире по просьбам клиентов

Изначально представленную два года назад модель хотели выпускать только в течение нескольких месяцев 2021 года. Однако ажиотаж вокруг неё оказался таким, что маркетологи продавили продление производства. Судя по снимкам, к новому модельному году

Durango

SRT

Hellcat

менять не стали.