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Dodge вернёт в производство самый мощный внедорожник в мире по просьбам клиентов
Новости

Кирилл Малышев

Dodge продлит на год производство внедорожника Durango SRT Hellcat. Решение принято по многочисленным просьбам покупателей и на основе анализа статистики продаж, пишет портал Motor1.

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  • Изначально представленную два года назад модель хотели выпускать только в течение нескольких месяцев 2021 года. Однако ажиотаж вокруг неё оказался таким, что маркетологи продавили продление производства. Судя по снимкам, к новому модельному году Durango SRT Hellcat менять не стали.
  • SRT Hellcat носит титул самого мощного заводского внедорожника в мире. Его компрессорная «восьмёрка» 6.2 развивает 720 л.с. и 875 Нм. Бросок с места до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 3,5 секунды, четверть мили машина покоряет за 11,5 секунды, что ставит её на уровень легковых суперкаров. Максималка достигает 290 км/ч.

В ателье Hennessey делают внедорожник ещё мощнее. Их доработки повышают отдачу до 1025 л.с. и 1300 Нм. С такими параметрами машина улучшает время разгона до 60 миль/ч и прохождения четверти мили на 0,7 секунды.

Какое время разгона до 100 км/ч вам кажется достаточным?

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