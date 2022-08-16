Dodge вернёт в производство самый мощный внедорожник в мире по просьбам клиентов

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Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете
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Кирилл Малышев
Dodge продлит на год производство внедорожника Durango SRT Hellcat. Решение принято по многочисленным просьбам покупателей и на основе анализа статистики продаж, пишет портал Motor1.
В ателье Hennessey делают внедорожник ещё мощнее. Их доработки повышают отдачу до 1025 л.с. и 1300 Нм. С такими параметрами машина улучшает время разгона до 60 миль/ч и прохождения четверти мили на 0,7 секунды.