Dodge вслед за Ford заблокирует возможность тюнинга своих спорткаров в сторонних ателье

Ограничение коснётся в первую очередь доработки силовых агрегатов и рулевого управления: возможность этого производитель заблокирует, а снять блокировку получится только у официальных дилеров Dodge. Как заявил Кунискис, тем самым компания просто хочет знать, «что всё сделано правильно» и что сторонние модификации не приведут к неприятным последствиям.