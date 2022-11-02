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Dodge вслед за Ford заблокирует возможность тюнинга своих спорткаров в сторонних ателье
Новости

Дмитрий Елизаров

Самодеятельные тюнинг-ателье не смогут заниматься модернизацией будущих масл-каров компании Dodge на электротяге. Об этом глава фирмы Тим Кунискис заявил изданию Carscoops. По его словам, для этого ограничения есть несколько причин, но главная — забота о безопасности.

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  • Ограничение коснётся в первую очередь доработки силовых агрегатов и рулевого управления: возможность этого производитель заблокирует, а снять блокировку получится только у официальных дилеров Dodge. Как заявил Кунискис, тем самым компания просто хочет знать, «что всё сделано правильно» и что сторонние модификации не приведут к неприятным последствиям.
  • Ещё одна причина представляет собой, по сути, заботу о дилерах. По мнению Dodge, электрокары требуют меньшего обслуживания, что может привести к уменьшению дохода дилеров. Право продавать и устанавливать тюнинг-пакеты поможет им закрыть эту финансовую прореху.
  • Кунискис также заявил, что программные изменения в случае установки будут «привязываться» к VIN-номеру электромобиля и, таким образом, смогут передаваться следующему владельцу в случае перепродажи.
  • У сторонних тюнинг-ателье тем самым остаются возможности для экспериментов лишь в области внешнего тюнинга и некоторых настроек подвески.
  • Ранее компания Dodge заявила, что у электрического масл-кара Charger Daytona, концепт которого показали на шоу SEMA, будет девять уровней мощности. Три из них станут базовыми, и для каждого предложат по две программы доработки. Пиковая отдача двигателей электрокара пока не названа.

Аналогичное решение несколько недель назад озвучила компания Ford. Программные ограничения не позволят неавторизованным ателье дорабатывать силовые агрегаты спорткара Mustang нового поколения.

Как считаете, правильное решение?

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