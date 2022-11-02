Dodge вслед за Ford заблокирует возможность тюнинга своих спорткаров в сторонних ателье

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Дмитрий Елизаров
Самодеятельные тюнинг-ателье не смогут заниматься модернизацией будущих масл-каров компании Dodge на электротяге. Об этом глава фирмы Тим Кунискис заявил изданию Carscoops. По его словам, для этого ограничения есть несколько причин, но главная — забота о безопасности.
Аналогичное решение несколько недель назад озвучила компания Ford. Программные ограничения не позволят неавторизованным ателье дорабатывать силовые агрегаты спорткара Mustang нового поколения.