Компания Dodge представила «Чёрный призрак» — очень мощную «прощальную» версию Challenger

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Dodge показал третью спецверсию Charger и Challenger из «прощальной» серии
Все три первых места в конкурсе «Вэн года» заняли электрокары
Дмитрий Елизаров
Компания Dodge рассекретила очередную версию купе Challenger из «прощальной» линейки Last Call. Эта модификация получила 817-сильный двигатель и именуется Black Ghost («Чёрный призрак») в память об одной из легенд уличных гонок 1970-х. Всего будет построено только 300 таких масл-каров.
Аналогичные мотор и тираж получила предыдущая модель из серии Last Call — Charger King Daytona. Всего Dodge разработает семь особых вариантов исполнения для Charger и Challenger, финальный будет показан в ноябре на выставке SEMA. Считается, что серией Last Call компания завершит производство этих моделей перед переводом своих масл-каров на электротягу.