Компания Dodge представила «Чёрный призрак» — очень мощную «прощальную» версию Challenger

Кроме того, купе украсят наклейкой на крыше, которая имитирует кожу аллигатора. Это отсылка к облику оригинального Black Ghost образца 1970 года. Такое прозвище автомобиль получил из-за стремления его владельца сохранить анонимность при участии в уличных гонках. Одержавший множество побед Годфри Куэйлз вынужден был скрывать свою личность, так как тогда служил в полиции Детройта.