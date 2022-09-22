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Компания Dodge представила «Чёрный призрак» — очень мощную «прощальную» версию Challenger
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Дмитрий Елизаров

Компания Dodge рассекретила очередную версию купе Challenger из «прощальной» линейки Last Call. Эта модификация получила 817-сильный двигатель и именуется Black Ghost («Чёрный призрак») в память об одной из легенд уличных гонок 1970-х. Всего будет построено только 300 таких масл-каров.

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  • Black Ghost базируется на Challenger SRT Hellcat Redeye с пакетом расширения кузова и оснащён 6,2-литровым V8. Основными внешними отличиями купе станут глубокий чёрный цвет кузова, контрастные белые вставки на задних крыльях и крышке багажника, а также надпись Challenger на решётке радиатора.
  • Кроме того, купе украсят наклейкой на крыше, которая имитирует кожу аллигатора. Это отсылка к облику оригинального Black Ghost образца 1970 года. Такое прозвище автомобиль получил из-за стремления его владельца сохранить анонимность при участии в уличных гонках. Одержавший множество побед Годфри Куэйлз вынужден был скрывать свою личность, так как тогда служил в полиции Детройта.

Аналогичные мотор и тираж получила предыдущая модель из серии Last Call — Charger King Daytona. Всего Dodge разработает семь особых вариантов исполнения для Charger и Challenger, финальный будет показан в ноябре на выставке SEMA. Считается, что серией Last Call компания завершит производство этих моделей перед переводом своих масл-каров на электротягу.

Признавайтесь, участвовали в уличных гонках?

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