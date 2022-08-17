Dodge представил кроссовер Hornet — перелицованную версию Alfa Romeo Tonale

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Представлен компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale: 275 сил и очень «острый» руль
Россия стала мировым лидером по количеству дорожных камер
Михаил Кондратьев
Компания Dodge провела премьеру кроссовера Hornet, который является видоизменённой версией Alfa Romeo Tonale. От итальянской модели он отличается только оформлением экстерьера и некоторыми деталями салона, в остальном автомобили практически идентичны.
Накануне компания Dodge объявила, что вернёт в производство самый мощный внедорожник в мире — Durango SRT Hellcat — по многочисленным просьбам покупателей. Изначально представленную два года назад модель хотели выпускать только в течение нескольких месяцев 2021 года. Однако ажиотаж вокруг неё оказался таким, что маркетологи продавили продление производства.