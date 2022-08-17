Dodge представил кроссовер Hornet — перелицованную версию Alfa Romeo Tonale

Выпускаться Dodge Hornet будет в Италии, продаж начнутся в конце года с модификации GT. Гибрид R/T выйдет на рынок весной 2023-го. Цены уже объявлены: от 29 995 и 39 995 долларов соответственно. Примечательно, что Alfa Romeo Tonale тоже выйдет на американский рынок в начале следующего года.