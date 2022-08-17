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Dodge представил кроссовер Hornet — перелицованную версию Alfa Romeo Tonale
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Михаил Кондратьев

Компания Dodge провела премьеру кроссовера Hornet, который является видоизменённой версией Alfa Romeo Tonale. От итальянской модели он отличается только оформлением экстерьера и некоторыми деталями салона, в остальном автомобили практически идентичны. 

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  • Изменения во внешности главным образом коснулись передка — у Hornet немного другие фары, иные радиаторная решётка и бампер, а также капот с вентиляционными прорезями. Сзади кроссоверы различает лишь пересмотренная конфигурация фонарей. 
  • Салон отличается верхней частью передней панели, формой воздуховодов и кнопкой запуска двигателя, которая переехала с руля на центральную консоль. 
  • Моторная гамма у компактных (чуть более 4,5 метра в длину) кроссоверов общая, хотя Dodge будет предлагаться только с наиболее мощными и слегка форсированными относительно Alfa Romeo силовыми установками. 
  • Первый вариант — это двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 289 л.с. (400 Нм) в паре с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения задней оси. Такой Hornet, получивший приставку к названию GT, способен набирать 60 миль в час (96 км/ч) за 6,5 секунды. 
  • Вторая модификация — подзаряжаемый гибрид Hornet R/T. На передние колёса мощность передаёт 1,3-литровый четырёхцилиндровый ДВС с шестиступенчатым «автоматом», тогда как задние колёса вращает 122-сильный электромотор. Совокупная отдача установки составляет 289 л.с. и 519 Нм. 
  • В специальном режиме PowerShot, в котором кратковременно повышается мощность электрического двигателя, разгон гибридной версии до 60 миль в час занимает 6,1 секунды. При этом кроссовер с батареей ёмкостью 15,5 кВт·ч способен передвигаться исключительно на электротяге, запас хода достигает 48 километров. Имеется система рекуперации энергии при торможении. 
  • Выпускаться Dodge Hornet будет в Италии, продаж начнутся в конце года с модификации GT. Гибрид R/T выйдет на рынок весной 2023-го. Цены уже объявлены: от 29 995 и 39 995 долларов соответственно. Примечательно, что Alfa Romeo Tonale тоже выйдет на американский рынок в начале следующего года.

Накануне компания Dodge объявила, что вернёт в производство самый мощный внедорожник в мире — Durango SRT Hellcat — по многочисленным просьбам покупателей. Изначально представленную два года назад модель хотели выпускать только в течение нескольких месяцев 2021 года. Однако ажиотаж вокруг неё оказался таким, что маркетологи продавили продление производства.

Вы бы предпочли Alfa Romeo Tonale или Dodge Hornet?

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