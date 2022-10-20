Компания Dodge предложила раскрасить Challenger в 14 цветов сразу

При выборе этой опции на кузове купе появятся 14 разноцветных поперечных полос. Оттенки самые разные — от чёрного и серого до ярких синего, зелёного и красного.

Наносить полосы предполагается при помощи особой плёнки, а не краски. Указанная DodgeGarage базовая стоимость 3 700 долларов не включает работы по оклейке, но ателье обещает посоветовать сертифицированных специалистов, расположенных максимально близко к автовладельцу.

Уточняется также, что действие предложения ограничено по времени и не распространяется на другие модели Dodge.

Ранее компания Dodge предложила окрашивать свои автомобили в экзотические оттенки оранжевого и фиолетового. Однако касаются эти предложения только седана Charger и только особых версий из «прощальной» линейки Last Call.

Разноцветные автомобили выпускали и другие производители. К примеру, у Volkswagen Polo и Golf имелся особый лимитированный вариант исполнения под названием Harlequin — в этом случае кузовные панели хэтчей имели один из четырёх ярких оттенков.