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Компания Dodge предложила раскрасить Challenger в 14 цветов сразу
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Дмитрий Елизаров

Компания Dodge при посредстве ателье DodgeGarage предложила покупателям купе Challenger необычный вариант индивидуализации: нанести на кузов спорткара сразу все 14 официальных цветов, предлагаемых производителем. Как пишет Motor1, обойдётся такое украшение под названием Hi-Impact Colors минимум в 3 700 долларов.

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  • При выборе этой опции на кузове купе появятся 14 разноцветных поперечных полос. Оттенки самые разные — от чёрного и серого до ярких синего, зелёного и красного.
  • Наносить полосы предполагается при помощи особой плёнки, а не краски. Указанная DodgeGarage базовая стоимость 3 700 долларов не включает работы по оклейке, но ателье обещает посоветовать сертифицированных специалистов, расположенных максимально близко к автовладельцу.
  • Уточняется также, что действие предложения ограничено по времени и не распространяется на другие модели Dodge.
  • Ранее компания Dodge предложила окрашивать свои автомобили в экзотические оттенки оранжевого и фиолетового. Однако касаются эти предложения только седана Charger и только особых версий из «прощальной» линейки Last Call.

Разноцветные автомобили выпускали и другие производители. К примеру, у Volkswagen Polo и Golf имелся особый лимитированный вариант исполнения под названием Harlequin — в этом случае кузовные панели хэтчей имели один из четырёх ярких оттенков.

Рискнули бы раскрасить свой автомобиль вот так?

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