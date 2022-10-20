Компания Dodge предложила раскрасить Challenger в 14 цветов сразу

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Дмитрий Елизаров
Компания Dodge при посредстве ателье DodgeGarage предложила покупателям купе Challenger необычный вариант индивидуализации: нанести на кузов спорткара сразу все 14 официальных цветов, предлагаемых производителем. Как пишет Motor1, обойдётся такое украшение под названием Hi-Impact Colors минимум в 3 700 долларов.
Разноцветные автомобили выпускали и другие производители. К примеру, у Volkswagen Polo и Golf имелся особый лимитированный вариант исполнения под названием Harlequin — в этом случае кузовные панели хэтчей имели один из четырёх ярких оттенков.