Dodge представит новый кроссовер на базе Alfa Romeo Tonale уже в этом году

Итальянская марка представила свой вседорожник в

том же феврале. В моторную гамму Tonale входит гибридная версия с возможностью подзарядки аккумуляторов от стороннего источника. Её силовая установка составлена из 1,3-литрового бензинового мотора и электродвигателя, которые вместе развивают 275 л.с. За счёт 15,5-киловаттной батареи такой кроссовер может проезжать на электротяге до 80 километров.