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Dodge представит новый кроссовер на базе Alfa Romeo Tonale уже в этом году

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Дмитрий Елизаров

Глава компании Dodge Тим Кунискис подтвердил изданию Detroit Free Press, что бренд запустит новый небольшой кроссовер уже в нынешнем году. По словам Кунискиса, вседорожник, который назовут Hornet, получит гибридную силовую установку. По версии издания, Dodge Hornet станет почти точной копией итальянской Alfa Romeo Tonale, у которой действительно имеется гибридная версия.

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  • В феврале публиковались шпионские фотографии будущего Dodge Hornet — автомобиль засняли на одном из заводов безо всякого камуфляжа. Несмотря на собственные оптику, бампер и капот, кроссовер внешне очень напоминал Alfa Romeo Tonale.
  • Итальянская марка представила свой вседорожник в том же феврале. В моторную гамму Tonale входит гибридная версия с возможностью подзарядки аккумуляторов от стороннего источника. Её силовая установка составлена из 1,3-литрового бензинового мотора и электродвигателя, которые вместе развивают 275 л.с. За счёт 15,5-киловаттной батареи такой кроссовер может проезжать на электротяге до 80 километров.
  • По словам Тима Кунискиса, вероятнее всего, новый вседорожник Dodge будет представлен в августе нынешнего года. Однако планы могут быть скорректированы на фоне глобальных разрывов логистических цепочек.

Другими новинками от Dodge должны стать полностью батарейные модели. Компания планирует заменить электрокарами культовые Charger и Challenger — это подразумевает нынешняя стратегия развития концерна Stellantis. Дебютную версию маслкара на батарейках Dodge тоже может представить в нынешнем году.

При прочих равных предпочли бы Dodge или Alfa Romeo?

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