Компания Dodge нашла «главного по пончикам», которому заплатит 150 тысяч долларов

В финальной битве сошлись Престон из Шарлотты и Лорен из

Лас-Вегаса. Им пришлось продемонстрировать не только умение управлять 717-сильными

масл-карами, но и отвечать на каверзные вопросы, которые задавал координатор соревнований. Заезды по трассе перемежались теоретическими тестами, причём времени на размышление участникам не оставляли.