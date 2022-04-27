Компания Dodge нашла «главного по пончикам», которому заплатит 150 тысяч долларов
Дмитрий Елизаров
Компания Dodge назвала имя нового амбассадора бренда, которого титулует Chief Donut Maker («Главный по пончикам»). Искали его по всей стране в течение 4 месяцев, и все кандидаты проходили жёсткий отбор. Последним этапом стала дуэль между двумя финалистами, которую показали на видео: прошла она на полноценном спортивном полигоне, а «оружием» стали спорткары Dodge Challenger Hellcat.
- В финальной битве сошлись Престон из Шарлотты и Лорен из Лас-Вегаса. Им пришлось продемонстрировать не только умение управлять 717-сильными масл-карами, но и отвечать на каверзные вопросы, которые задавал координатор соревнований. Заезды по трассе перемежались теоретическими тестами, причём времени на размышление участникам не оставляли.
- Перед практическим испытанием финалистов провели через особый курс управления маслкарами Dodge от Radford Driving School. За рулём Challenger им пришлось демонстрировать умение мгновенно перестраиваться по команде со стороны, управлять автомобилем в узких скоростных коридорах и сжигать задние покрышки.
- Всего в первичном отборе участвовало 173 500 американцев. Победителя компания Dodge объявила 26 апреля в так называемый Hemi Day (дата 4.26 — это отсылка к рабочему объёму культового V8 Hemi в кубических дюймах). Выиграл национальный челлендж Престон Паттерсон.
- Помимо почётного титула Chief Donut Maker Престон получит ещё и контракт на 150 тысяч долларов: ему предстоит стать «лицом бренда» на ближайшие два года. Паттерсон примет участие в исследовании возможностей будущей электрификации Dodge с точки зрения поклонников марки.
Dodge входит в концерн Stellantis, который планирует массированный переход на электротягу. В прошлом году сообщалось, что компания намеревается в ближайшие годы отправить культовый 6,2-литровый V8 в отставку, снять с производства маслкары Charge и Challenger, а также представить первые спорткары на батарейной тяге.