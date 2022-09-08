Dodge показал третью спецверсию Charger и Challenger из «прощальной» серии

Dodge соберёт только по тысяче таких седанов и купе. Каждый из них оснастят 6,4-литровым мотором, развивающим 492 л.с. и 643 Нм крутящего момента. Цены пока не названы: в продаже особые автомобили появятся нынешней осенью.

Ранее компания уже рассекретила первые две спецверсии Charger и Challenger, также посвящённые знаковым Dodge прошлого. Всего их будет семь: собирать такие масл-кары компания рассчитывает в течение следующего года, после чего переведёт семейство на электротягу. Сохранят ли Charger и Challenger после этого свои названия, пока неизвестно.