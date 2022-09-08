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Dodge показал третью спецверсию Charger и Challenger из «прощальной» серии
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Дмитрий Елизаров

Компания Dodge рассекретила третий по счёту вариант особого исполнения для масл-каров Charger и Challenger из особой линейки Last Call — она посвящена скорому прощанию с этими моделями. На этот раз оформление спорткаров должно отсылать к мощному купе Dodge Dart Swinger, которое компания выпускала в конце 1960-х. Отличительной же чертой современных Swinger станут сразу несколько оттенков зелёного цвета.

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  • Тёмно-зелёный цвет кузова особых Charger и Challenger сочетается с золотистыми акцентами — они применены, в частности, на капотном воздухозаборнике и колёсных дисках. Тормозные суппорты выполнят чёрными. Корму обоих спорткаров украсят графикой более яркого зелёного оттенка с винтажной надписью Swinger.
  • Появятся зелёные акценты и в салоне — например, такого цвета будет прострочка сидений, отделанных кожей и алькантарой, а также вставки на передней панели.
  • Dodge соберёт только по тысяче таких седанов и купе. Каждый из них оснастят 6,4-литровым мотором, развивающим 492 л.с. и 643 Нм крутящего момента. Цены пока не названы: в продаже особые автомобили появятся нынешней осенью.

Ранее компания уже рассекретила первые две спецверсии Charger и Challenger, также посвящённые знаковым Dodge прошлого. Всего их будет семь: собирать такие масл-кары компания рассчитывает в течение следующего года, после чего переведёт семейство на электротягу. Сохранят ли Charger и Challenger после этого свои названия, пока неизвестно.

Слышали что-нибудь о Dodge Dart Swinger?

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