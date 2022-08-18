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Dodge показал прототип первого электрического масл-кара
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Кирилл Малышев

Компания Dodge приступила к выполнению плана перевода масл-каров на электротягу. В качестве первого прототипа показали Charger Daytona SRT Concept EV. Марка утверждает, что по всем характеристикам он превосходит бензиновую версию SRT Hellcat. Машина должна стать серийной под конец 2023 года.

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  • Правда, характеристики машины не раскрыли. Известно, что у электрокара реализован полный привод. Значит, электромоторов как минимум два. Также на прототипе стоит трансмиссия eRupt, призванная имитировать смену передач, как на машине с ДВС.
  • Ещё одну имитацию «нормального» спорткара создаёт звуковая система Fratzonic. Это запатентованная технология, выдающая те же 126 дБ звука, что и выхлоп бензинового Charger SRT Hellcat.
  • Дизайн экстерьера одновременно футуристичный и отдающий дань уважения классическим Чарджерам. Фишка внешности — переднее антикрыло на «капоте», под которым проходит воздух для создания дополнительной прижимной силы.
  • В салоне установлены сиденья на карбоновом каркасе, панорамная крыша, селектор трансмиссии в духе Dodge Charger XX века. На панели два дисплея: мультимедийный диагональю 12,3 дюйма и 16-дюймовый для комбинации приборов. Есть проекционный экран и обширная фоновая подсветка.

Перед завершением выпуска, намеченного на следующий год, купе Dodge Challenger получило необычный тюнинг. За 26 тысяч долларов его превратят в кабриолет. Это делает стороннее ателье, но с одобрения завода: гарантия на автомобиль сохраняется.

Электрический масл-кар — это как?

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