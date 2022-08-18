Dodge показал прототип первого электрического масл-кара

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Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать
Китайская марка MG представила флагманский лифтбек размером почти с Audi A7
Кирилл Малышев
Компания Dodge приступила к выполнению плана перевода масл-каров на электротягу. В качестве первого прототипа показали Charger Daytona SRT Concept EV. Марка утверждает, что по всем характеристикам он превосходит бензиновую версию SRT Hellcat. Машина должна стать серийной под конец 2023 года.
Перед завершением выпуска, намеченного на следующий год, купе Dodge Challenger получило необычный тюнинг. За 26 тысяч долларов его превратят в кабриолет. Это делает стороннее ателье, но с одобрения завода: гарантия на автомобиль сохраняется.