Dodge переведёт масл-кары на электричество

Дмитрий Елизаров
Компания Dodge планирует заместить нынешние свои масл-кары с бензиновыми моторами «мускулистыми» электромобилями. Как заявил глава компании Тим Кунискис изданию Automotive News, график реализации стратегии определён, и он окажется весьма сжатым: уже в следующем году Dodge представит как серийную электрифицированную модель, так и концепт полностью электрического спорткара.
- В 2022 году линейку Dodge пополнит некий гибридный спорткар. Глава компании в технические подробности вдаваться не пожелал, однако издание Autoevolution утверждает, что располагает некоторыми деталями. По данным издания, некоторое время назад известный производитель коробок передач компания ZF подписала контракт на поставку концерну FCA нового типа трансмиссий — восьмиступенчатого «автомата» со встроенным вспомогательным электромотором.
- Утверждается, что он будет ассистировать традиционным восьмицилиндровым двигателям, которые Dodge применяет на таких моделях, как Charger или Challenger, при этом сможет добавлять до 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента.
- Каким окажется электрический масл-кар Dodge, пока неизвестно: компания лишь показала несколько тизерных изображений в рамках онлайн-мероприятия 2021 Stellantis EV Day. Судя по ним, концепт стилизуют под купе Challenger 1970‑х годов, но при этом снабдят четырьмя электромоторами — по одному на каждое колесо. В Dodge рассчитывают позиционировать свои батарейные спорткары не как электромобили, а как масл-кары с классическим характером — но при этом современные и экологически чистые. Компания придумала для этого семейства специальное обозначение — eMuscle.
- Первая серийная модель на электротяге должна появиться у марки Dodge в 2024 году.
Концерн Stellantis, в который сейчас входит компания Dodge, в начале июля обнародовал собственную стратегию по переходу на электричество. Планируется разработать четыре платформы для электромобилей разных классов и к 2030 году выпускать на их базе до 2 миллионов электрокаров в год.