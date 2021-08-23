Dodge переведёт масл-кары на электричество

В 2022 году линейку Dodge пополнит некий гибридный спорткар. Глава компании в технические подроб­ности вдаваться не пожелал, однако издание Autoevolution утверждает, что располагает некоторыми деталями. По данным издания, некоторое время назад известный произво­дитель коробок передач компания ZF подписала контракт на поставку концерну FCA нового типа трансмиссий — восьми­ступен­чатого «автомата» со встроенным вспомогатель­ным электромотором.

Утверждается, что он будет ассистировать традици­онным восьми­цилиндровым двигателям, которые Dodge применяет на таких моделях, как Charger или Challenger, при этом сможет добавлять до 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Каким окажется электрический масл-кар Dodge, пока неизвестно: компания лишь показала несколько тизерных изображений в рамках онлайн-мероприятия 2021 Stellantis EV Day. Судя по ним, концепт стилизуют под купе Challenger 1970‑х годов, но при этом снабдят четырьмя электро­моторами — по одному на каждое колесо. В Dodge рассчитывают позици­онировать свои батарейные спорткары не как электро­мобили, а как масл-кары с классическим характером — но при этом современные и экологически чистые. Компания придумала для этого семейства специальное обозначение — eMuscle.

Первая серийная модель на электротяге должна появиться у марки Dodge в 2024 году.

Концерн Stellantis, в который сейчас входит компания Dodge, в начале июля обнародовал собственную стратегию по переходу на электри­чество. Планируется разработать четыре платформы для электро­мобилей разных классов и к 2030 году выпускать на их базе до 2 миллионов электрокаров в год.