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Dodge переведёт масл-кары на электричество
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Дмитрий Елизаров

Компания Dodge планирует заместить нынешние свои масл-кары с бензиновыми моторами «мускулистыми» электро­мобилями. Как заявил глава компании Тим Кунискис изданию Automotive News, график реализации стратегии определён, и он окажется весьма сжатым: уже в следующем году Dodge представит как серийную электрифи­цированную модель, так и концепт полностью электрического спорткара.

  • В 2022 году линейку Dodge пополнит некий гибридный спорткар. Глава компании в технические подроб­ности вдаваться не пожелал, однако издание Autoevolution утверждает, что располагает некоторыми деталями. По данным издания, некоторое время назад известный произво­дитель коробок передач компания ZF подписала контракт на поставку концерну FCA нового типа трансмиссий — восьми­ступен­чатого «автомата» со встроенным вспомогатель­ным электромотором.
  • Утверждается, что он будет ассистировать традици­онным восьми­цилиндровым двигателям, которые Dodge применяет на таких моделях, как Charger или Challenger, при этом сможет добавлять до 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента.
  • Каким окажется электрический масл-кар Dodge, пока неизвестно: компания лишь показала несколько тизерных изображений в рамках онлайн-мероприятия 2021 Stellantis EV Day. Судя по ним, концепт стилизуют под купе Challenger 1970‑х годов, но при этом снабдят четырьмя электро­моторами — по одному на каждое колесо. В Dodge рассчитывают позици­онировать свои батарейные спорткары не как электро­мобили, а как масл-кары с классическим характером — но при этом современные и экологически чистые. Компания придумала для этого семейства специальное обозначение — eMuscle.
  • Первая серийная модель на электротяге должна появиться у марки Dodge в 2024 году.

Концерн Stellantis, в который сейчас входит компания Dodge, в начале июля обнародовал собственную стратегию по переходу на электри­чество. Планируется разработать четыре платформы для электро­мобилей разных классов и к 2030 году выпускать на их базе до 2 миллионов электрокаров в год.

Электрический масл-кар — как вам идея?

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