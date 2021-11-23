Dodge откажется от Charger и Challenger в течение двух лет (всё из-за электрокаров)

Компания Dodge в течение двух лет снимет с производства купе Charger и седан Challenger — тем самым, как заявил глава фирмы Тим Кунискис изданию Motor Authority, Dodge ознаменует переход к эпохе электрических масл-каров. Первый образец спорткара на батарейках Dodge собирается представить уже в начале 2022 года. Кроме того, компания отправит в архив знаменитый мотор с именем Hellcat, развивающий до 818 л.с.