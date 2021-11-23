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Dodge откажется от Charger и Challenger в течение двух лет (всё из-за электрокаров)

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Дмитрий Елизаров

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Компания Dodge в течение двух лет снимет с производства купе Charger и седан Challenger — тем самым, как заявил глава фирмы Тим Кунискис изданию Motor Authority, Dodge ознаменует переход к эпохе электрических масл-каров. Первый образец спорткара на батарейках Dodge собирается представить уже в начале 2022 года. Кроме того, компания отправит в архив знаменитый мотор с именем Hellcat, развивающий до 818 л.с.

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  • Отказ от производства высокомощного 6,2-литрового V8 связан с экологическими ограничениями: компании пришлось бы либо платить серьёзные штрафы, либо инвестировать крупные суммы в модерни­зацию двигателя. Таким образом, Dodge прекратит производство всех своих моделей с таким двигателем. Как отметил глава компании, у желающих стать владельцами авто­мобиля с V8 Hellcat осталось всего два года.
  • Сохранится ли у других марок альянса FCA возможность использовать этот силовой агрегат, пока не уточняется. Такой двигатель в 712-сильной версии устанавливается, к примеру, на пикап Ram 1500 TRX.
  • В ближайшие два года конвейер покинут и масл-кары марки Dodge — купе Charger и седан Challenger. Изданию Motor Trend Кунискис заявил, что в 2024 модельном году актуальных масл-каров в производ­ственной линейке Dodge не будет, хотя у дилеров некоторые экзем­пляры могут и сохраниться. При этом у компании уже есть планы по обновлению модельного ряда.
  • В начале 2022 года Dodge представит концептуаль­ную модель, которая продемон­стрирует видение будущего масл-каров: прототип окажется полностью электрическим. По словам Кунискиса, сейчас завершается процедура оформления патентов на применённые на концепте технологии, и представлен он будет только тогда, когда компания защитит все собственные наработки. При этом прототип окажется не просто дизайнерским макетом, а способной к само­стоятель­ному пере­движению машиной. Построят его на одной из электроплатформ концерна Stellantis.
  • Помимо прочего, Dodge пообещал выпустить совершенно новый подключаемый гибрид, хотя глава компании и не уточнил, о какой именно модели идёт речь. Наконец, в конце года марка покажет некую принципи­альную новинку. О ней пока ничего не известно, хотя Тим Кунискис и отметил, что это будет «очень-очень-очень важный автомобиль».

Тем временем Dodge Charger и Challenger получили на днях очередную спецверсию под названием Jailbreak (на фото). Эта моди­фикация отличается расширенными возмож­ностями персонали­зации (например, доступны сочетания различных вариантов оформления цвета и декора кузова, колёсных дисков, тормозных суппортов, цветов ремней безопасности, обивки сидений и ковриков). Кроме того, такие купе и седан будут оснащать самой мощной из доступных версий фирменного 6,2-литрового V8 — она развивает 818 л.с.

Как считаете, пора масл-карам в электрическую эру?

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