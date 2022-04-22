В России могут появиться электрокары новой марки Livan

Dodge ищет посла бренда через реалити-шоу. Обещают большую зарплату и интересную работу

Новости

Кирилл Малышев

Необычный проект запустил американский Dodge. Компания ищет бренд-амбассадора, для чего запустила специальное реалити-шоу. Его можно посмотреть на YouTube.

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  • Dodge назвал своего будущего посла «главным по пончикам». Всё потому, что его главной машиной станет купе Dodge Challenger SRT Hellcat, на котором предстоит крутить «пончики» в красивых заносах. К нескучной работе прилагаются 150 000 долларов и набор кастомной одежды.
  • Всего компания получила 173 500 заявок. Сейчас осталось десять финалистов. Лучшего из них выберут по итогам специально запущенного реалити-шоу. Для участия в нём Dodge пригласил нескольких звёзд, под руководством которых соискатели пройдут различные испытания.
  • Победителя объявят 26 апреля. Дата 4–26 выбрана неслучайно. Это отсылка к двигателю Hemi V8 объёмом 426 кубических дюймов, который выпускался в 1964–1971 годах.

В ноябре компания Dodge объявила, что её заряженные модели Charger и Challenger в течение двух лет будут сняты с производства. Вместе с ними отправится в отставку и мощный двигатель 6.2 V8, который развивает до 818 л.с. Будущие масл-кары марка собирается сделать электрическими.

Пошли бы на такую работу?

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