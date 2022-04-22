Dodge ищет посла бренда через реалити-шоу. Обещают большую зарплату и интересную работу

Dodge назвал своего будущего посла «главным по пончикам». Всё потому, что его главной машиной станет купе Dodge Challenger SRT Hellcat, на котором предстоит крутить «пончики» в красивых заносах. К нескучной работе прилагаются 150 000 долларов и набор кастомной одежды.

Всего компания получила 173 500 заявок. Сейчас осталось десять финалистов. Лучшего из них выберут по итогам специально запущенного реалити-шоу. Для участия в нём Dodge пригласил нескольких звёзд, под руководством которых соискатели пройдут различные испытания.

Победителя объявят 26 апреля. Дата 4–26 выбрана неслучайно. Это отсылка к двигателю Hemi V 8 объёмом 426 кубических дюймов, который выпускался в 1964–1971 годах.

В ноябре компания Dodge объявила, что её заряженные модели Charger и Challenger в течение двух лет будут сняты с производства. Вместе с ними отправится в отставку и мощный двигатель 6.2 V8, который развивает до 818 л.с. Будущие масл-кары марка собирается сделать электрическими.