Страховщики выяснили, что у кроссоверов и внедорожников выше риски попасть в аварию

Dodge Charger после доработки стал шире Lamborghini Aventador

Новости

Дмитрий Елизаров

Немецкое ателье S. Bader Karosserie und Lack представило тюнинг-проект на базе седана Dodge Charger SRT Hellcat. Основным отличием доработанного спорткара стал экстремальный бодикит, после установки которого седан стал шире суперкара Lamborghini Aventador. Кроме того, как пишет Carscoops, седану модифицировали подвеску и форсировали двигатель.

Читайте нас в Дзене!
1/8
  • Расширители колёсных арок, установленные на Dodge Charger, добавили седану по 6 сантиметров с каждой стороны на передней оси и по 10 — на задней. В итоге ширина седана составляет теперь 2,1 метра. Это на 70 миллиметров больше, чем у Lamborghini Aventador LP-740.
  • Радикально расширенные арки понадобились, чтобы вместить трёхсоставные колёсные диски Schmidt FS Line на 21 дюйм с 25-миллиметровыми проставками. Размерность задних покрышек у доработанного спорткара — 355/25. Помимо расширителей Dodge Charger получил капот с воздухозаборниками от версии Redeye, а также необычный спойлер в стиле «утиный хвост» на крышке багажника.
  • В подвеске седана появились компоненты KW и Eibach, штатный 6,2-литровый V8 с компрессором также был доработан — в том числе и за счёт альтернативной выхлопной системы. Однако нынешнюю отдачу двигателя тюнеры не сообщают. Штатно мотор Charger Hellcat развивает 717 л.с. и 881 Нм крутящего момента.

У заводской версии Dodge Charger Hellcat также имеется увеличивающий ширину седана бодикит Widebody. Однако он добавляет спорткару только 89 миллиметров.

Красиво вышло?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение