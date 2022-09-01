Dodge Charger получил ярко-фиолетовую «прощальную» версию

Базироваться Super Bee будет на версии Charger R/T Scat Pack. Седан оснастят 6,4-литровым V8, развивающим 492 л.с. — это сделает его самым мощным среди всех Super Bee, когда-либо выпускавшихся компанией Dodge.

Модель Charger с этим именем впервые появилась в 1971 году

: так называли модификации серийных дорожных машин, адаптированные для гонок на ускорение.