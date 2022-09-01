Dodge Charger получил ярко-фиолетовую «прощальную» версию

Материал по теме
Dodge сделал шире 717-сильный Charger SRT Hellcat
Самый популярный электрокар в Китае стал самым маленьким кабриолетом
Дмитрий Елизаров
Компания Dodge представила вторую по счёту спецверсию для семейства Charger и Challenger в рамках проекта Last Call: он призван отметить прощание фирмы с масл-карами, которые скоро снимут с производства. Новинку под знаменитым именем Super Bee выпустят тиражом не более тысячи экземпляров.
Полностью рассекретить набор специальных вариантов Last Call компания Dodge рассчитывает до ноября нынешнего года. Выпускать их будут только в 2023-м, после чего масл-кары Charger и Challenger уступят своё место электромобилям. Первая из «прощальных» версий получила название Shakedown.