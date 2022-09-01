Самый популярный электрокар в Китае стал самым маленьким кабриолетом

Dodge Charger получил ярко-фиолетовую «прощальную» версию
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Дмитрий Елизаров

Компания Dodge представила вторую по счёту спецверсию для семейства Charger и Challenger в рамках проекта Last Call: он призван отметить прощание фирмы с масл-карами, которые скоро снимут с производства. Новинку под знаменитым именем Super Bee выпустят тиражом не более тысячи экземпляров.

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  • Внешними отличиями Dodge Charger Super Bee станут капот с воздухозаборниками, фирменные узоры на кузове и оригинальные цвета. Одну половину таких седанов выкрасят в ярко-синий цвет, вторую — в неоново-фиолетовый Plum Crazy. Такие седаны получат ещё и расширители колёсных арок.
  • В комплектацию Super Bee войдут особые покрышки, адаптированные для дрэг-рейсинга, а список режимов работы бортовой электроники пополнится пресетом Drag Mode специально для заездов по прямой.
  • Базироваться Super Bee будет на версии Charger R/T Scat Pack. Седан оснастят 6,4-литровым V8, развивающим 492 л.с. — это сделает его самым мощным среди всех Super Bee, когда-либо выпускавшихся компанией Dodge. Модель Charger с этим именем впервые появилась в 1971 году: так называли модификации серийных дорожных машин, адаптированные для гонок на ускорение.

Полностью рассекретить набор специальных вариантов Last Call компания Dodge рассчитывает до ноября нынешнего года. Выпускать их будут только в 2023-м, после чего масл-кары Charger и Challenger уступят своё место электромобилям. Первая из «прощальных» версий получила название Shakedown.

Рискнули бы обзавестись машиной такого фиолетового оттенка?

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