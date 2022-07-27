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Dodge Charger из Лего испытали настоящими «дорожными» препятствиями

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Дмитрий Елизаров

На канале Lego Life появилось видео ходовых испытаний модели Dodge Charger, собранной из набора Lego Technic. «Спорткар» установили на беговую дорожку и предлагали ему преодолеть самые разные препятствия — от больших «лежачих полицейских» до имитации уличных прилавков, столкновения с которыми регулярно происходят в ходе кинопогонь. Сам Dodge Charger также был из кино: это копия масл-кара из «Форсажей» в масштабе 1:13.

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  • В ходе «заезда» Charger оставался неподвижен: его закрепили при помощи ниток, двигалась же сама дорожка, на которую автор видео подкладывал препятствия.
  • Скорость движения постепенно увеличивалась. Начался тест с 8 км/ч, а завершился на 22 км/ч — именно на этой скорости «масл-кару» пришлось пережить несколько столкновений, сопряжённых с прыжками с трамплинов. До этого Charger преодолевал «лежачие полицейские» разной высоты и под разными углами. Если учесть масштаб модели, реальное купе двигалось бы в таких условиях со скоростью около 280 км/ч.
  • Особого вреда аварии спорткару не нанесли, за исключением потери части деталей, имитирующих радиаторную решётку. С «полицейскими» он также справился успешно: дело в том, что именно эта модель Dodge Charger подразумевает функциональную амортизирующую подвеску. 39-сантиметровый «масл-кар» состоит из 1077 деталей.

В 2019 году моделям из кирпичиков Lego устроили полноценный краш-тест — его провёл немецкий автомобильный клуб ADAC. Столкновением миниатюрных Porsche 911 GT3 RS и Bugati Chiron специалисты клуба проверяли работу собственной компьютерной модели аварий.

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