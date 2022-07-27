Dodge Charger из Лего испытали настоящими «дорожными» препятствиями
Дмитрий Елизаров
На канале Lego Life появилось видео ходовых испытаний модели Dodge Charger, собранной из набора Lego Technic. «Спорткар» установили на беговую дорожку и предлагали ему преодолеть самые разные препятствия — от больших «лежачих полицейских» до имитации уличных прилавков, столкновения с которыми регулярно происходят в ходе кинопогонь. Сам Dodge Charger также был из кино: это копия масл-кара из «Форсажей» в масштабе 1:13.
- В ходе «заезда» Charger оставался неподвижен: его закрепили при помощи ниток, двигалась же сама дорожка, на которую автор видео подкладывал препятствия.
- Скорость движения постепенно увеличивалась. Начался тест с 8 км/ч, а завершился на 22 км/ч — именно на этой скорости «масл-кару» пришлось пережить несколько столкновений, сопряжённых с прыжками с трамплинов. До этого Charger преодолевал «лежачие полицейские» разной высоты и под разными углами. Если учесть масштаб модели, реальное купе двигалось бы в таких условиях со скоростью около 280 км/ч.
- Особого вреда аварии спорткару не нанесли, за исключением потери части деталей, имитирующих радиаторную решётку. С «полицейскими» он также справился успешно: дело в том, что именно эта модель Dodge Charger подразумевает функциональную амортизирующую подвеску. 39-сантиметровый «масл-кар» состоит из 1077 деталей.
В 2019 году моделям из кирпичиков Lego устроили полноценный краш-тест — его провёл немецкий автомобильный клуб ADAC. Столкновением миниатюрных Porsche 911 GT3 RS и Bugati Chiron специалисты клуба проверяли работу собственной компьютерной модели аварий.