Dodge Charger из Лего испытали настоящими «дорожными» препятствиями

Скорость движения постепенно увеличивалась. Начался тест с 8 км/ч, а завершился на 22 км/ч — именно на этой скорости «масл-кару» пришлось пережить несколько столкновений, сопряжённых с прыжками с трамплинов. До этого Charger преодолевал «лежачие полицейские» разной высоты и под разными углами. Если учесть масштаб модели, реальное купе двигалось бы в таких условиях со скоростью

около 280 км/ч.