Dodge Challenger снова получит механическую коробку, но ненадолго

Судя по конфигуратору Dodge Challenger SRT Hellcat с

717-сильным 6,2-литровым V8 в 2023 модельном году можно будет оснастить шестиступенчатой «механикой». Аналогичную коробку Dodge применяет на менее мощных версиях R/T, но

для SRT Hellcat её сопроводят усиленным сцеплением с более крупным диском

— предположительно, для того, чтобы коробка лучше справлялась с тяговыми показателями двигателя. «Автомат» останется опцией.