Dodge Challenger снова получит механическую коробку, но ненадолго

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Дмитрий Елизаров
Компания Dodge снова начнёт оснащать «заряженные» версии купе Challenger с мотором Hellcat механической коробкой. Издание Carscoops обнаружило такой вариант спорткара в официальном конфигураторе, хотя Dodge отказалась от применения такого типа трансмиссии ещё в конце 2021 года. Предполагается, что новый вариант оснащения станет одним из способов для Dodge отметить скорое снятие модели с производства.
В 2023 году Dodge должна выпустить особо мощную «прощальную» модификацию Challenger. Её планировали представить ещё в рамках выставки SEMA 1 ноября, но дебют перенесли, так как двигатель супер-Challenger не выдерживал ресурсных испытаний.