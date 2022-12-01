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Dodge Challenger снова получит механическую коробку, но ненадолго
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Дмитрий Елизаров

Компания Dodge снова начнёт оснащать «заряженные» версии купе Challenger с мотором Hellcat механической коробкой. Издание Carscoops обнаружило такой вариант спорткара в официальном конфигураторе, хотя Dodge отказалась от применения такого типа трансмиссии ещё в конце 2021 года. Предполагается, что новый вариант оснащения станет одним из способов для Dodge отметить скорое снятие модели с производства.

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  • Судя по конфигуратору Dodge Challenger SRT Hellcat с 717-сильным 6,2-литровым V8 в 2023 модельном году можно будет оснастить шестиступенчатой «механикой». Аналогичную коробку Dodge применяет на менее мощных версиях R/T, но для SRT Hellcat её сопроводят усиленным сцеплением с более крупным диском — предположительно, для того, чтобы коробка лучше справлялась с тяговыми показателями двигателя. «Автомат» останется опцией.
  • При этом топовую модификацию Challenger SRT Hellcat Redeye продолжат комплектовать исключительно восьмидиапазонной автоматической коробкой. Не исключено, «механика» конструктивно не соответствует характеристикам этой версии двигателя — на Redeye тот же самый V8 развивает уже до 817 л.с.

В 2023 году Dodge должна выпустить особо мощную «прощальную» модификацию Challenger. Её планировали представить ещё в рамках выставки SEMA 1 ноября, но дебют перенесли, так как двигатель супер-Challenger не выдерживал ресурсных испытаний.

Справились бы с таким мощным мотором на «механике»?

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