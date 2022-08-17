Dodge Challenger начали превращать в кабриолеты с сохранением заводской гарантии

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Во сколько обходится содержание Dodge Challenger: дневник трат
На КамАЗе сфотографировали будущий электрокар «Москвич»
Кирилл Малышев
Заводской открытой версии у купе Dodge Challenger нет, однако ателье Drop Top Customs из Флориды предлагает сделать из него кабриолет. Причём процедура получила официальное одобрение завода: гарантии за конверсию не лишат, пишет Motor1.
Ранее стало известно, что масл-кары Charger и Challenger покинут конвейер в течение двух лет. Они уступят место электрическим спорткарам. Не исключено, что «зелёные» модели унаследуют культовые имена. Отправят в отставку и 6,2-литровый мотор V8.