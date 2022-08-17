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Dodge Challenger начали превращать в кабриолеты с сохранением заводской гарантии
Новости

Кирилл Малышев

Заводской открытой версии у купе Dodge Challenger нет, однако ателье Drop Top Customs из Флориды предлагает сделать из него кабриолет. Причём процедура получила официальное одобрение завода: гарантии за конверсию не лишат, пишет Motor1.

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  • Для ускорения процесса тюнинга заказанное клиентом купе прямо с завода отправляют в Drop Top Customs на доработку. После замены металлической крыши на складной тент автомобиль отгружается дилеру для выдачи владельцу.
  • Услуга стоит 26 000 долларов (1,6 миллиона рублей) без учёта стоимости самой машины. Для переделки берут Dodge Challenger в любой модификации. Как и у заводских кабриолетов, место под сложенный верх отнимает часть объёма багажника.
  • Гарантия на все узлы, не тронутые тюнерами, сохранятся, как на стандартное купе. Компоненты тента покрываются гарантией в течение трёх лет или 58 000 километров. Сроки работ по переделке не сообщаются. Американские дилеры уже принимают заказы на необычный тюнинг.

Ранее стало известно, что масл-кары Charger и Challenger покинут конвейер в течение двух лет. Они уступят место электрическим спорткарам. Не исключено, что «зелёные» модели унаследуют культовые имена. Отправят в отставку и 6,2-литровый мотор V8.

Хотели бы себе кабриолет?

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