Dodge Challenger начали превращать в кабриолеты с сохранением заводской гарантии

Гарантия на все узлы, не тронутые тюнерами, сохранятся, как на стандартное купе. Компоненты тента покрываются гарантией в течение трёх лет или 58 000 километров. Сроки работ по переделке не сообщаются. Американские дилеры уже принимают заказы на необычный тюнинг.