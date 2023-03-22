Dodge Challenger Demon 170 получит тормозной парашют в качестве аксессуара

Дело в том, что Национальная ассоциация хот-рода (

NHRA

) считает его обязательным для всех моделей, участвующих в соревнованиях и проходящих четверть мили менее чем за девять секунд. По официальным данным,

Dodge

Challenger

Demon

170 проходит классические 402 метра за 8,91 секунды.