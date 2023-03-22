Dodge Challenger Demon 170 получит тормозной парашют в качестве аксессуара

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Сразу после презентации самого мощного серийного Доджа в истории появилась первая информация об аксессуарах для него. Купе Demon 170 можно будет оснастить тормозным парашютом. Это необходимо для участия в соревнованиях по дрэгу, пишет The Drive.
Нынешний Challenger Demon 170 выдаёт 1039 л.с., если заправить двигатель топливом Е85 (на 85 процентов состоит из этанола). На обычном бензине отдача упадёт до «всего» 913 сил. До 60 миль/ч (97 км/ч) купе разгоняется за 1,66 секунды.