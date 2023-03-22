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Dodge Challenger Demon 170 получит тормозной парашют в качестве аксессуара

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Кирилл Малышев

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Сразу после презентации самого мощного серийного Доджа в истории появилась первая информация об аксессуарах для него. Купе Demon 170 можно будет оснастить тормозным парашютом. Это необходимо для участия в соревнованиях по дрэгу, пишет The Drive.

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  • Каталог запчастей Direct Connection скоро пополнится целым набором аксессуаров для нового «Демона». Пока же анонсирован только парашют для установки на задней части кузова. Его стоимость не названа.
  • Дело в том, что Национальная ассоциация хот-рода (NHRA) считает его обязательным для всех моделей, участвующих в соревнованиях и проходящих четверть мили менее чем за девять секунд. По официальным данным, Dodge Challenger Demon 170 проходит классические 402 метра за 8,91 секунды.
  • Предыдущая версия «Демона» развивала 852 л.с. С места до сотни она разгоняется за 2,3 секунды, дрэговые четверть мили проходит за 9,65 секунды. Если снять электронный ограничитель скорости, максималка достигнет 340 км/ч.

Нынешний Challenger Demon 170 выдаёт 1039 л.с., если заправить двигатель топливом Е85 (на 85 процентов состоит из этанола). На обычном бензине отдача упадёт до «всего» 913 сил. До 60 миль/ч (97 км/ч) купе разгоняется за 1,66 секунды.

Отожгли бы на таком?

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