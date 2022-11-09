«Дочка» Geely привлекла 300 миллионов долларов в разработку коммерческого транспорта

Входящая в холдинг Geely компания Farizon Auto, специализирующаяся на коммерческом транспорте на так называемых новых источниках энергии (принятое в Китае обозначение электрифицированных машин), привлекла внешнее финансирование на 300 с лишним миллионов долларов США в ходе первого раунда фондирования.