«Дочка» Geely привлекла 300 миллионов долларов в разработку коммерческого транспорта

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Подразделение Geely показало грузовик без кабины и LCV с модульной конструкцией
Volkswagen разрабатывает топливные элементы с запасом хода до 2000 километров
Александр Орехов
Входящая в холдинг Geely компания Farizon Auto, специализирующаяся на коммерческом транспорте на так называемых новых источниках энергии (принятое в Китае обозначение электрифицированных машин), привлекла внешнее финансирование на 300 с лишним миллионов долларов США в ходе первого раунда фондирования.
Ранее компания Farizon Auto представила автопилотируемый грузовик без кабины и легкий коммерческий вэн со сменяемыми надстройками.