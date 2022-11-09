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«Дочка» Geely привлекла 300 миллионов долларов в разработку коммерческого транспорта
Новости

Александр Орехов

Входящая в холдинг Geely компания Farizon Auto, специализирующаяся на коммерческом транспорте на так называемых новых источниках энергии (принятое в Китае обозначение электрифицированных машин), привлекла внешнее финансирование на 300 с лишним миллионов долларов США в ходе первого раунда фондирования.

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  • Инвесторами выступили компании Hidden Hill Capital, а также Transfar, Citic Securities Investment, Industry Foundation of Xiangtan, GLy Capital и Mirae Asset. Большая часть полученных денег пойдёт на исследования и разработки, а также на развитие «экосистемы», что должно укрепить позиции бренда на рынке «зелёных» коммерческих машин.
  • Также Farizon объявила о желании достичь операционной углеродной нейтральности к 2025 году и полной углеродной нейтральности к 2030-му. Проще говоря, к концу нынешнего десятилетия фирма намерена тем или иным образом полностью компенсировать создаваемый ей углеродный след.
  • Farizon уже построила в Китае научно-исследовательский институт для разработки альтернативных источников энергии и сопутствующих технологий, а также создала три платформы: для арендного автопарка и управления логистикой, для цепочек поставок «экологически чистой» энергии и для услуг по зарядке и замене блоков аккумуляторов.

Ранее компания Farizon Auto представила автопилотируемый грузовик без кабины и легкий коммерческий вэн со сменяемыми надстройками.

Верите, что на российских дорогах появятся грузовые электрические беспилотники?

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