Дочь Кена Блока села за руль папиного Мустанга: сможет ли она обогнать Tesla? Видео

На YouTube-канале Hoonigan появился очередной эпизод второго сезона дрэг-сериала Hoonicorn vs The World с новым хедлайнером: 1400-сильным кастомным Мустангом Кена Блока теперь управляет его дочь, 14-летняя Лиа. Сам Блок, присут­ство­вавший на съёмке, заявил: «Я тут всего лишь отец». Соперником Мустанга выступила самая мощная версия Tesla Model S, способная преодолеть четверть мили примерно за 9 секунд.