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Дочь Кена Блока села за руль папиного Мустанга: сможет ли она обогнать Tesla? Видео

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Дмитрий Елизаров

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На YouTube-канале Hoonigan появился очередной эпизод второго сезона дрэг-сериала Hoonicorn vs The World с новым хедлайнером: 1400-сильным кастомным Мустангом Кена Блока теперь управляет его дочь, 14-летняя Лиа. Сам Блок, присут­ство­вавший на съёмке, заявил: «Я тут всего лишь отец». Соперником Мустанга выступила самая мощная версия Tesla Model S, способная преодолеть четверть мили примерно за 9 секунд.

  • Автомобили конструктивно совершенно разные: у Hoonicorn наддувный V8, шестиступен­чатая коробка и полный привод, у Tesla Model S — три мотора на 1020 л.с. и одноступен­чатый редуктор. При этом электро­мобиль ещё и примерно в полтора раза тяжелее. Однако на стороне Model S Plaid мгновенный доступ к максимальной тяге, который обеспечивает электри­ческая силовая установка, и более простое управление.
  • В первом заезде на тысячу футов (304 метра) пилоту Tesla удалось выиграть старт, однако почти сразу после этого Hoonicorn вырвался вперёд и лидировал до финиша. Для второго заезда электро­мобилю дали гандикап в размере одного корпуса, а дистанцию сократили вполовину: в итоге Hoonicorn отстал примерно на тот же самый корпус. В финальной гонке автомобили поставили «нос к носу» на той же сокращённой дистанции, и Лиа Блок смогла отыграть у соперника буквально несколько десятков сантиметров.

Сам Кен Блок недавно отметился сотрудниче­ством с компанией Audi. В чём состоят детали партнёрства, достоверно пока неизвестно — сообщалось лишь, что известный экстремал будет помогать немецкой фирме разрабатывать спортивные электромобили.

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