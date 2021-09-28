Caterham соберёт новый спорткар в «самом высоком автосалоне мира»

Знакомьтесь: Othello — новый сумасшедший гиперкар из Китая. У него два мотора и 1835 сил
Новости

Дмитрий Елизаров

Стартап Farnova Automotive, базирующийся в Шэньчжене, представил свою первую модель — купе Othello с силовой установкой мощностью 1835 л.с. Как пишет CarNewsChina, сборку гиперкара Farnova начнёт в следующем году, однако специализироваться компания планирует на коммерческом электротранспорте, а также массовых кроссоверах и седанах.

1/4
  • Два мотора гиперкара в результате трансмиссионных ухищрений реализуют «на колёсах» 12 000 Нм крутящего момента. Это должно позволить Farnova Othello набирать 100 км﻿/﻿ч за 1,8 секунды, а до 300 км﻿/﻿ч ускоряться за 8,5 секунды при максимальной скорости 420 км﻿/﻿ч.
  • При габаритах 4670х2080х1145 миллиметров и колёсной базе 2670 милли­метров весит электро­мобиль 1350 килограммов. Добились этого в том числе и за счёт относительно компактной 75-киловаттной батареи, которая, тем не менее, должна обеспечить Othello запас хода в 600 километров по циклу NEDC.
  • Аккумуляторы для Othello будет поставлять шведская компания Northvolt, а сборку организуют вместе с фирмой Qiantu Motors. Она известна своим электрическим купе Q50, которое называла в 2015 году первым национальным электро­суперкаром. На данный момент Qiantu ничего не производит и, не исключено, предоставит стартапу свои сборочные мощности.
  • Гиперкар станет для Farnova имиджевой моделью, а основные объёмы производства займут электрические автобусы разных классов и традици­онные легковые модели. Электробусы начнут сходить с конвейера в следующем году, как и гиперкар, но тираж Othello не превысит 200 экземпляров. Стоить купе будет, как ожидается, 1,86 миллиона юаней (почти 21 миллион рублей).

Самым известным гиперкаром из Китая сейчас считается 1400-сильный Hongqi S9 — его производство концерн FAW, в который входит бренд Hongqi, намерен организовать в Италии. Для этого ново­образованная компания Silk-FAW активно рекрутирует европейских специалистов по этому сегменту рынка — к примеру, одного из бывших топ-менеджеров Lamborghini.

Получится у китайцев выйти на рынок суперкаров?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании