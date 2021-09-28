Знакомьтесь: Othello — новый сумасшедший гиперкар из Китая. У него два мотора и 1835 сил

Два мотора гиперкара в результате трансмиссионных ухищрений реализуют «на колёсах» 12 000 Нм крутящего момента. Это должно позволить Farnova Othello набирать 100 км﻿/﻿ч за 1,8 секунды, а до 300 км﻿/﻿ч ускоряться за 8,5 секунды при максимальной скорости 420 км﻿/﻿ч.

При габаритах 4670х2080х1145 миллиметров и колёсной базе 2670 милли­метров весит электро­мобиль 1350 килограммов. Добились этого в том числе и за счёт относительно компактной 75-киловаттной батареи, которая, тем не менее, должна обеспечить Othello запас хода в 600 километров по циклу NEDC.

Аккумуляторы для Othello будет поставлять шведская компания Northvolt, а сборку организуют вместе с фирмой Qiantu Motors. Она известна своим электрическим купе Q50, которое называла в 2015 году первым национальным электро­суперкаром. На данный момент Qiantu ничего не производит и, не исключено, предоставит стартапу свои сборочные мощности.

Гиперкар станет для Farnova имиджевой моделью, а основные объёмы производства займут электрические автобусы разных классов и традици­онные легковые модели. Электробусы начнут сходить с конвейера в следующем году, как и гиперкар, но тираж Othello не превысит 200 экземпляров. Стоить купе будет, как ожидается, 1,86 миллиона юаней (почти 21 миллион рублей).

Самым известным гиперкаром из Китая сейчас считается 1400-сильный Hongqi S9 — его производство концерн FAW, в который входит бренд Hongqi, намерен организовать в Италии. Для этого ново­образованная компания Silk-FAW активно рекрутирует европейских специалистов по этому сегменту рынка — к примеру, одного из бывших топ-менеджеров Lamborghini.