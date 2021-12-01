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До России добрался «самый чёрный» Rolls-Royce Ghost: объявлена цена

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Дмитрий Елизаров

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В России стартовала серия закрытых презентаций, на которых компания Rolls-Royce будет демонстрировать потенциальным покупателям самую мощную версию седана Ghost — она именуется Black Badge Ghost. Четырёхдверка с уникальной отделкой и 600-сильным V12 оценена в базовые 35,7 миллиона рублей (более чем вдвое дороже начальной стоимости Mercedes-Benz S-класса), однако цена в данном случае служит лишь примерным ориентиром.

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  • Основное отличие седана в версии Black Badge — это 12-цилиндровый двигатель. Его объём 6,75 литра остался прежним, но отдачу увеличили на 29 л.с. и 50 Нм — до 600 л.с. и 900 Нм. У коробки передач более спортивные настройки, в шасси применены увеличенные пневмокамеры, а отклик на педали сделали более острым.
  • Для Black Badge Ghost доступно уникальное покрытие, которое британцы называют самым тёмным чёрным цветом среди серийных машин. На электростатически заряженный кузов распыляют 45 килограммов краски, после чего сушат, покрывают лаком и полируют вручную. У таких седанов электролитическим методом затемняют также фирменную статуэтку Spirit of Ecstasy и решётку радиатора, при этом толщина покрытия не превышает одного микрометра. Кроме того, для седана разработали 21-дюймовые колёса с карбоновым ободом.
  • Как сообщили Журналу Авто.ру в пресс-службе Rolls-Royce Motor Cars, базовая цена новинки для России составляет 35,7 миллиона рублей, и в эту сумму входит весь набор опций, традиционно ожидаемый от Rolls-Royce. Однако в действительности автомобили стоят заметно дороже, так как подавляющее большинство покупателей предпочитает дозаказывать индивидуальные элементы дизайна и персональные опции от подразделения Bespoke. К примеру, покупателям доступен выбор из 44 тысяч готовых оттенков кузова или возможность разработать собственное цветовое сочетание.

Серия Black Badge официально ориентирована на покупателей, предпочитающих уровень качества и комфорта британской компании, но в целом не разделяющих базовые консервативные ценности бренда. Таковых по подсчётам производителя с 2016 года, когда была запущена серия, набралось 27%. Ранее исполнение Black Badge получил также кроссовер Cullinan.

35 миллионов за автомобиль — норма?

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