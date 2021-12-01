До России добрался «самый чёрный» Rolls-Royce Ghost: объявлена цена

В России стартовала серия закрытых презентаций, на которых компания Rolls-Royce будет демонстрировать потенциальным покупателям самую мощную версию седана Ghost — она именуется Black Badge Ghost. Четырёхдверка с уникальной отделкой и 600-сильным V12 оценена в базовые 35,7 миллиона рублей (более чем вдвое дороже начальной стоимости Mercedes-Benz S-класса), однако цена в данном случае служит лишь примерным ориентиром.