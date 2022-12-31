До России добрался большой седан Geely на платформе Volvo

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Седан Geely Preface обновился и получил спецсерию
Почти половину премьер 2022 года составили китайские автомобили
Кирилл Малышев
Российским покупателям стал доступен большой седан Geely Preface. Несмотря на то, что марка у нас представлена официально, эта модель поставляется под заказ «серыми» дилерами. На Авто.ру сейчас два предложения от фирмы из Владивостока по цене от 2,64 до 2,79 миллиона рублей.
Небольшую партию седанов Geely Preface привезли в апреле в Белоруссию. Машины распродали через официальных дилеров, изучая потенциальный спрос. Ни сборка на местном заводе БелДжи, ни регулярные поставки после этого налажены не были. Также модель не получала ОТТС для российского рынка.