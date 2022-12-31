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До России добрался большой седан Geely на платформе Volvo
Новости

Кирилл Малышев

Российским покупателям стал доступен большой седан Geely Preface. Несмотря на то, что марка у нас представлена официально, эта модель поставляется под заказ «серыми» дилерами. На Авто.ру сейчас два предложения от фирмы из Владивостока по цене от 2,64 до 2,79 миллиона рублей.

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  • Обе машины новые, 2022 года выпуска. Судя по фото в объявлениях, на 150 тысяч дешевле предлагается дорестайлинговая версия четырёхдверки. Более дорогой экземпляр уже с обновлённой внешностью, которую модель примерила в середине лета. Отличия по оснащению не уточняются.
  • Preface при длине 4785 миллиметров и колёсной базе 2800 миллиметров относится к бизнес-классу и несколько компактнее Kia K5. Машина построена на платформе совместной разработки с Volvo.
  • Под капотом стоит «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 190 л.с. С ней сочетается 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод только передний. Автомобиль набирает сотню за 7,9 секунды и расходует в среднем 6,7 л/100 км в смешанном цикле.

Небольшую партию седанов Geely Preface привезли в апреле в Белоруссию. Машины распродали через официальных дилеров, изучая потенциальный спрос. Ни сборка на местном заводе БелДжи, ни регулярные поставки после этого налажены не были. Также модель не получала ОТТС для российского рынка.

Седан это:

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