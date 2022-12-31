До России добрался большой седан Geely на платформе Volvo

Российским покупателям стал доступен большой седан Geely Preface. Несмотря на то, что марка у нас представлена официально, эта модель поставляется под заказ «серыми» дилерами. На Авто.ру сейчас два предложения от фирмы из Владивостока по цене от 2,64 до 2,79 миллиона рублей.