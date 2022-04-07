Mazda раскрыла подробности о моторах для нового кроссовера CX-60

ГИБДД Москвы предупредила об облавах на машины каршеринга

Новости

Кирилл Малышев

С 7 по 9 апреля в столице проводится рейд по проверке машин сервисов каршеринга. Об этом пишет телеграм-канал ГИБДД Москвы.

Читайте нас в Дзене!
  • За первый квартал этого года на территории Москвы зарегистрировано 67 аварий с участием каршеринговых автомобилей. В них погибли пять человек, 83 получили травмы.
  • За три месяца сотрудники ДПС выявили более 30 000 административных правонарушений, допущенных клиентами каршеринга. В числе наиболее частых были управление в нетрезвом состоянии, вождение без прав, использование машин незарегистрированными в сервисе лицами или по подложной регистрации.

В прошлом месяце столичная ГИБДД сообщила о снижении количества аварий с автомобилями каршеринга. За январь-февраль 2022 года их зафиксировано 38, что на 21 процент ниже результата аналогичного периода 2021-го. Число пострадавших в них сократилось на 24 процента.

Считаете водителей каршеринга недисциплинированными?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение