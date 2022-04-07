ГИБДД Москвы предупредила об облавах на машины каршеринга

За первый квартал этого года на территории Москвы зарегистрировано 67 аварий с участием каршеринговых автомобилей. В них погибли пять человек, 83 получили травмы.

За три месяца сотрудники ДПС выявили более 30 000 административных правонарушений, допущенных клиентами каршеринга. В числе наиболее частых были управление в нетрезвом состоянии, вождение без прав, использование машин незарегистрированными в сервисе лицами или по подложной регистрации.

В прошлом месяце столичная ГИБДД сообщила о снижении количества аварий с автомобилями каршеринга. За январь-февраль 2022 года их зафиксировано 38, что на 21 процент ниже результата аналогичного периода 2021-го. Число пострадавших в них сократилось на 24 процента.