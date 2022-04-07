ГИБДД Москвы предупредила об облавах на машины каршеринга

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Кирилл Малышев
С 7 по 9 апреля в столице проводится рейд по проверке машин сервисов каршеринга. Об этом пишет телеграм-канал ГИБДД Москвы.
В прошлом месяце столичная ГИБДД сообщила о снижении количества аварий с автомобилями каршеринга. За январь-февраль 2022 года их зафиксировано 38, что на 21 процент ниже результата аналогичного периода 2021-го. Число пострадавших в них сократилось на 24 процента.