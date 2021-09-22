Подразделение Harley-Davidson представило электровелосипед — он похож на самый первый Harley-Davidson

Компания Lotus показала платформу для электросуперкаров с батареей за сиденьями
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Lotus поделилась подробностями о новой электрической архитектуре, которая разрабатывается подраз­делением Lotus Engineering в рамках Project LEVA при поддержке британских властей. Платформа позволит выпускать электрокары разных размеров и классов с несколькими вариантами компоновки и силовыми установками мощностью до 880 л.с.

1/3
  • На данный момент Lotus обнародовала три базовых компоновки платформы. Первая — это двухместный спорткар с колёсной базой 2470 милли­метров (чуть меньше, чем у нынешнего Lotus Emira), одним электро­мотором на 475 л.с. и 66,4-киловаттным блоком аккумуляторов. Второй вариант допускает увеличение колёсной базы до 2650 миллиметров и применение 99,6-киловаттной батареи, а также двух электромоторов совокупной мощностью 880 л.с.
  • Третий вариант позволяет использовать как одно-, так и двухмоторные установки. При этом он сопровождается более компактной батареей, но позволяет размещать в салоне электрокара два ряда посадочных мест.
  • Ещё одно отличие вариантов конфигурации — в размещении батарей. В двух­местных электро­мобилях аккумуляторы предполагается устанавливать за сиденьями, оптимизируя развесовку и уменьшая высоту пола. В четырёх­местных батареи встроят в днище, обеспечивая пространство для салона и понижая центр тяжести.

Компания планирует не только строить на архитектуре LEVA свои электро­мобили, но и продавать технологии на сторону. Когда именно новая платформа станет частью серийных продуктов, не уточняется. При этом в Lotus уже обнародовали план по расширению модельной линейки за счёт батарейного транспорта — дебютной моделью станет электро­кроссовер, который появится в будущем году. Однако его, как и ряд последующих моделей, компания разработает, как ожидается, на базе другой платформы, которую создают вместе с Geely.

Уже морально готовы к электрическим Lotus?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании