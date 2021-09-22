Компания Lotus показала платформу для электросуперкаров с батареей за сиденьями

На данный момент Lotus обнародовала три базовых компоновки платформы. Первая — это двухместный спорткар с колёсной базой 2470 милли­метров (чуть меньше, чем у нынешнего Lotus Emira), одним электро­мотором на 475 л.с. и 66,4-киловаттным блоком аккумуляторов. Второй вариант допускает увеличение колёсной базы до 2650 миллиметров и применение 99,6-киловаттной батареи, а также двух электромоторов совокупной мощностью 880 л.с.

Третий вариант позволяет использовать как одно-, так и двухмоторные установки. При этом он сопровождается более компактной батареей, но позволяет размещать в салоне электрокара два ряда посадочных мест.

Ещё одно отличие вариантов конфигурации — в размещении батарей. В двух­местных электро­мобилях аккумуляторы предполагается устанавливать за сиденьями, оптимизируя развесовку и уменьшая высоту пола. В четырёх­местных батареи встроят в днище, обеспечивая пространство для салона и понижая центр тяжести.

Компания планирует не только строить на архитектуре LEVA свои электро­мобили, но и продавать технологии на сторону. Когда именно новая платформа станет частью серийных продуктов, не уточняется. При этом в Lotus уже обнародовали план по расширению модельной линейки за счёт батарейного транспорта — дебютной моделью станет электро­кроссовер, который появится в будущем году. Однако его, как и ряд последующих моделей, компания разработает, как ожидается, на базе другой платформы, которую создают вместе с Geely.