Дмитрий Медведев назвал цену электрического «Москвич 3е» «высоковатой»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает цену электромобиля «Москвич 3е», который собирают в столице, высоковатой. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на интервью Медведева. Кроме того, он отметил, что западные автогиганты, покинувшие российский рынок, жалеют об этом.
Ранее стало известно, что официальные дилеры «Москвича» готовы предлагать существенные скидки на покупку автомобилей, размер которых может достигать 500 тысяч рублей. Однако для их получения покупателю придётся выполнить несколько условий.