Дмитрий Медведев назвал цену электрического «Москвич 3е» «высоковатой»

Дмитрий Медведев также заявил, что западные автопроизводители, ушедшие из России, жалеют об этом, так как потеряли огромные деньги и нанесли ущерб экономике своих стран. Политик назвал уход «их выбором». При этом Медведев отметил, что цены на автомобили в России существенно выросли.