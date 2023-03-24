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Дмитрий Медведев назвал цену электрического «Москвич 3е» «высоковатой»

Новости

Дмитрий Елизаров

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает цену электромобиля «Москвич 3е», который собирают в столице, высоковатой. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на интервью Медведева. Кроме того, он отметил, что западные автогиганты, покинувшие российский рынок, жалеют об этом.

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Электрокроссовер «Москвич 3е»

  • «Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой», — приводит агентство высказывание зампреда Совбеза в ответ на вопрос, будет ли пользоваться спросом электрический «Москвич».
  • Электромобиль «Москвич 3е» стоит сейчас минимум 3,5 миллиона рублей. Оснащается он одним мотором пиковой отдачей 193 л.с. и 340 Нм и способен проехать без подзарядки до 410 километров.
  • Дмитрий Медведев также заявил, что западные автопроизводители, ушедшие из России, жалеют об этом, так как потеряли огромные деньги и нанесли ущерб экономике своих стран. Политик назвал уход «их выбором». При этом Медведев отметил, что цены на автомобили в России существенно выросли.

Ранее стало известно, что официальные дилеры «Москвича» готовы предлагать существенные скидки на покупку автомобилей, размер которых может достигать 500 тысяч рублей. Однако для их получения покупателю придётся выполнить несколько условий.

А по-вашему, дорогим получился «Москвич 3е»?

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