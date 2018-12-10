В аэропорту Домодедово самолёты будет эвакуировать танк

Аэропорт Домодедово приобрёл у Уралвагонзавода бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе шасси танка Т-72. Ей будут эвакуировать самолёты любого размера в случае возникновения внештатных ситуаций. А чтобы эти ситуации не возникали с самим эвакуатором, с него сняли пулемёт и другое военное оборудование.

БРЭМ-1 весит 41 тонну и она способна буксировать самолёты весом более 125 тонн .

Гусеничный эвакуатор оснащён грузовой платформой, электросварочной аппаратурой и стреловым краном, способным поднять 12 тонн .

Домодедово стало первым российским аэропортом, купившим БРЭМ-1. На Уралвагонзаводе надеются, что в будущем такую технику закупят все аэропорты страны.