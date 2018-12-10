Объявлены цены на вседорожные Renault Logan и Sandero с вариатором

В аэропорту Домодедово самолёты будет эвакуировать танк

Новости
БРЭМ-1
БРЭМ-1
1/2
БРЭМ-1

Аэропорт Домодедово приобрёл у Уралвагонзавода бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе шасси танка Т-72. Ей будут эвакуировать самолёты любого размера в случае возникновения внештатных ситуаций. А чтобы эти ситуации не возникали с самим эвакуатором, с него сняли пулемёт и другое военное оборудование.

  • БРЭМ-1 весит 41 тонну и она способна буксировать самолёты весом более 125 тонн.

  • Гусеничный эвакуатор оснащён грузовой платформой, электросварочной аппаратурой и стреловым краном, способным поднять 12 тонн.

  • Домодедово стало первым российским аэропортом, купившим БРЭМ-1. На Уралвагонзаводе надеются, что в будущем такую технику закупят все аэропорты страны.

Куда ещё можно приспособить танк?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение