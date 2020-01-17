В Москве начнут эвакуировать машины из дворов и многоэтажных парковок

Администратор московского парковочного простран­ства (АМПП) получил три двух­дверных пикапа с полуторной кабиной. Небольшие эвакуаторы пере­мещают автомо­били методом частичной погрузки за одну ось. Если эва­куируемая машина стоит на ручнике или оснащена полным приводом, для второй пары колёс использу­ются специальные тележки.

Также Isuzu D-Max будут не только эвакуировать авто­мобили на штраф­стоянки, но и оказывать помощь на дорогах, в том числе бесплатно пере­мещать повреж­дённые машины в безопасные места. Для этого у пикапов есть лебёдки спереди и сзади.