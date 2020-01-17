В Москве начнут эвакуировать машины из дворов и многоэтажных парковок
Николай Андреев
Власти Москвы объявили о покупке небольших эвакуаторов, которые смогут вывозить на штрафстоянку нарушителей правил парковки из труднодоступных мест, куда не проедут грузовики. Новые эвакуаторы сделаны на базе Isuzu
Администратор московского парковочного пространства (АМПП) получил три двухдверных пикапа с полуторной кабиной. Небольшие эвакуаторы перемещают автомобили методом частичной погрузки за одну ось. Если эвакуируемая машина стоит на ручнике или оснащена полным приводом, для второй пары колёс используются специальные тележки.
Также Isuzu D-Max будут не только эвакуировать автомобили на штрафстоянки, но и оказывать помощь на дорогах, в том числе бесплатно перемещать повреждённые машины в безопасные места. Для этого у пикапов есть лебёдки спереди и сзади.
Isuzu D-Max оснащается трёхлитровым четырёхцилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. (430 Н·м). Он сочетается с подключаемым полным приводом с понижайкой и либо шестиступенчатой «механикой» собственного производства, либо шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Стоимость стандартного пикапа составляет 2 145 000 рублей.