Преемник Nissan 370Z получит ретродизайн, 500 сил и «механику»

В Москве начнут эвакуировать машины из дворов и многоэтажных парковок

Новости

Николай Андреев

Власти Москвы объявили о покупке небольших эвакуаторов, которые смогут вывозить на штрафстоянку нарушителей правил парковки из трудно­доступных мест, куда не проедут грузовики. Новые эвакуаторы сделаны на базе Isuzu D-Max для работы во дворах и на много­этажных парковках.

  • Администратор московского парковочного простран­ства (АМПП) получил три двух­дверных пикапа с полуторной кабиной. Небольшие эвакуаторы пере­мещают автомо­били методом частичной погрузки за одну ось. Если эва­куируемая машина стоит на ручнике или оснащена полным приводом, для второй пары колёс использу­ются специальные тележки.

  • Также Isuzu D-Max будут не только эвакуировать авто­мобили на штраф­стоянки, но и оказывать помощь на дорогах, в том числе бесплатно пере­мещать повреж­дённые машины в безопасные места. Для этого у пикапов есть лебёдки спереди и сзади.

Isuzu D-Max оснащается трёхлитровым четырёх­цилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. (430 Н·м). Он сочетается с подключаемым полным приводом с понижайкой и либо шести­ступенчатой «механикой» собственного производ­ства, либо шестиступен­чатым «автоматом» Aisin. Стоимость стандартного пикапа состав­ляет 2 145 000 рублей.

Теперь в Москве не спрячешься от эвакуаторов?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение