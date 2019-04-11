Обновлённый пикап Isuzu D-Max получил новый двигатель. А заодно подорожал

Обновлённый пикап оснащается трёхлитровым четырёхцилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. (430 Н·м), который сменил 163-сильный 2,5-литровый двигатель. Новый мотор сочетается с подключаемым полным приводом с «понижайкой» и либо шестиступенчатой «механикой» собственного производства, либо шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Комплектаций пять: базовая Terra ( 2 145 000 ₽ ) доступна только с полуторной кабиной – она включает шесть подушек безопасности, систему стабилизации, кондиционер и электрические стеклоподъёмники. Остальные версии предлагаются с увеличенным кузовом с четырьмя полноценными дверьми. Комплектация Aqua ( 2 245 000 ₽ ) отличается от начальной задними электростеклоподъёмниками.

В исполнении Air ( 2 345 000 ₽ ) добавлены светодиодные фары, регулировка руля по высоте, мультимедийка с семидюймовым экраном и камерой заднего вида, два USB-разъёма и круиз-контроль. А топ-версии Flame с «механикой» ( 2 495 000 ₽ ) и Energy с «автоматом» ( 2 595 000 ₽ ) — это кожаный салон, электропривод сиденья водителя, система бесключевого доступа и климат-контроль.



До обновления все эти комплектации стоили на 110 000 ₽ дешевле.

Внешне Isuzu D-Max 2019 модельного года отличается новой светодиодной оптикой, решёткой радиатора и бамперами, а также другими боковыми подножками. Также пикап получил модернизированную заднюю подвеску с трёхлистовыми рессорами, что увеличило грузоподъёмность с 980 до 995 килограммов.

Продажи обновлённого пикапа Isuzu D-Max начнутся в конце апреля.