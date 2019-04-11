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Обновлённый пикап Isuzu D-Max получил новый двигатель. А заодно подорожал

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Николай Андреев

Обновлённый пикап оснащается трёхлитровым четырёхцилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. (430 Н·м), который сменил 163-сильный 2,5-литровый двигатель. Новый мотор сочетается с подключаемым полным приводом с «понижайкой» и либо шестиступенчатой «механикой» собственного производства, либо шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

  • Комплектаций пять: базовая Terra (2 145 000 ₽) доступна только с полуторной кабиной – она включает шесть подушек безопасности, систему стабилизации, кондиционер и электрические стеклоподъёмники. Остальные версии предлагаются с увеличенным кузовом с четырьмя полноценными дверьми. Комплектация Aqua (2 245 000 ₽) отличается от начальной задними электростеклоподъёмниками.

  • В исполнении Air (2 345 000 ₽) добавлены светодиодные фары, регулировка руля по высоте, мультимедийка с семидюймовым экраном и камерой заднего вида, два USB-разъёма и круиз-контроль. А топ-версии Flame с «механикой» (2 495 000 ₽) и Energy с «автоматом» (2 595 000 ₽) — это кожаный салон, электропривод сиденья водителя, система бесключевого доступа и климат-контроль.

  • До обновления все эти комплектации стоили на 110 000 ₽ дешевле.

Внешне Isuzu D-Max 2019 модельного года отличается новой светодиодной оптикой, решёткой радиатора и бамперами, а также другими боковыми подножками. Также пикап получил модернизированную заднюю подвеску с трёхлистовыми рессорами, что увеличило грузоподъёмность с 980 до 995 килограммов.

Продажи обновлённого пикапа Isuzu D-Max начнутся в конце апреля.

Часто встречаете Isuzu D-Max на дорогах?

Isuzu D-Max на Авто.ру

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