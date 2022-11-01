Для выставки SEMA-2022 скрестили Nissan Leaf и старый пикап Nissan

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Кирилл Малышев
Ателье Tommy Pike Customs из Южной Каролины скрестило электромобиль Nissan Leaf и пикап Nissan 1987 года выпуска. Проект подготовлен как шоу-стоппер для SEMA-2022, однако нельзя исключать, что при наличии интереса машину начнут делать по индивидуальным заказам.
В октябре Skoda впервые показала прототип пикапа, построенного в 2012 году на базе компактного кроссовера Yeti. Модель в серию не пошла, хотя была создана преимущественно из деталей серийных моделей концерна Volkswagen Group. Концепт оказался почти на 650 миллиметров длиннее исходной машины.