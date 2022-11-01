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Для выставки SEMA-2022 скрестили Nissan Leaf и старый пикап Nissan
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Кирилл Малышев

Ателье Tommy Pike Customs из Южной Каролины скрестило электромобиль Nissan Leaf и пикап Nissan 1987 года выпуска. Проект подготовлен как шоу-стоппер для SEMA-2022, однако нельзя исключать, что при наличии интереса машину начнут делать по индивидуальным заказам.

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  • Тюнеры сохранили механическую коробку передач, соединив её с электромотором Nissan Leaf через специальный адаптер. Тяга, как и у исходного пикапа, передаётся на задние колёса через карданный вал.
  • Где установлены аккумуляторы (они тоже от Leaf), не сообщается. Зато известно, что передняя подвеска поставлена в сборе от Nissan 240SX S13. Это спорткупе выпускалось с 1989 по 1994 год.
  • Внешность оставили классической, дополнив её несколькими штрихами. Под бампером появился спойлер, на арках — накладки-расширители. Пикапу заменили стоковые фары на светодиодные, поставили спортивные литые диски. Снимков интерьера пока нет, но видно, что руль у рестомода правый и с меткой нулевого положения.

В октябре Skoda впервые показала прототип пикапа, построенного в 2012 году на базе компактного кроссовера Yeti. Модель в серию не пошла, хотя была создана преимущественно из деталей серийных моделей концерна Volkswagen Group. Концепт оказался почти на 650 миллиметров длиннее исходной машины.

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