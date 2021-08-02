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Для Toyota Land Cruiser 300 разработают ещё один дизель — с электромотором

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Дмитрий Елизаров

Моторная гамма внедорожника Toyota Land Cruiser включает в себя дизельный двигатель с момента старта продаж. Однако, как пишет BestCarWeb, фирма собирается создать совершенно новый мотор на тяжёлом топливе: чтобы уложить объёмы его вредных выбросов в актуальные стандарты, двигатель изначально разработают с прицелом на электрификацию.

  • Какую именно конфигурацию получит новый мотор, пока неизвестно. Издание называет лишь его пред­полагаемый объём — 3,5 литра. При этом, чтобы компенсировать расходы на разработку, новую гибридную силовую установку планируется использовать не только на Land Cruiser, но и на более лёгком внедорожнике Land Cruiser Prado, минивэнах наподобие Hiace, а также на коммерческих моделях.
  • Степень применения электродвигателя также не уточняется. Неизвестно, получит ли такая силовая установка само­стоятельный электро­мотор с возможностью доступа к ведущим колёсам или инженеры Toyota ограничатся 48-вольтовыми генераторами. Такая схема используется, к примеру, в нынешних дизель-электрических установках компании Mercedes-Benz.
  • Большим двигателем на тяжёлом топливе при этом в Toyota ограничи­ваться не собираются. По данным издания, уже в середине десятилетия Land Cruiser Prado нового поколения начнут оснащать более компактной установкой с мотором объёмом 2,5 литра в основе.
  • Со сменой поколений Toyota лишила Land Cruiser восьми­цилиндровых моторов. На старте продаж внедорожник получил два турбированных V6. Бензиновый при объёме в 3,5 литра развивает 415 лошадиных сил и 650 Нм, 3,3-литровый дизель обеспечивает 299 лошадиных сил и 700 Нм. Коробка передач только одна: это десяти­ступенчатый «автомат», но предусмотрены понижающий ряд и возможность блокировки трёх дифференциалов.

Нынешняя стратегия Toyota предусматривает максимально возможное увеличение степени электри­фикации модельного ряда к 2030 году. Однако руководство компании полагает прежде­временным полный переход на батарейную тягу. Таким образом, как минимум на данном этапе Toyota считает целе­сообразным сохранять «сбалансиро­ванный модельный ряд» с разными типами силовых установок.

Дизель-электроход Toyota Land Cruiser — круто же?

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