Для Toyota Land Cruiser 300 разработают ещё один дизель — с электромотором
Дмитрий Елизаров
Моторная гамма внедорожника Toyota Land Cruiser включает в себя дизельный двигатель с момента старта продаж. Однако, как пишет BestCarWeb, фирма собирается создать совершенно новый мотор на тяжёлом топливе: чтобы уложить объёмы его вредных выбросов в актуальные стандарты, двигатель изначально разработают с прицелом на электрификацию.
- Какую именно конфигурацию получит новый мотор, пока неизвестно. Издание называет лишь его предполагаемый объём — 3,5 литра. При этом, чтобы компенсировать расходы на разработку, новую гибридную силовую установку планируется использовать не только на Land Cruiser, но и на более лёгком внедорожнике Land Cruiser Prado, минивэнах наподобие Hiace, а также на коммерческих моделях.
- Степень применения электродвигателя также не уточняется. Неизвестно, получит ли такая силовая установка самостоятельный электромотор с возможностью доступа к ведущим колёсам или инженеры Toyota ограничатся 48-вольтовыми генераторами. Такая схема используется, к примеру, в нынешних дизель-электрических установках компании Mercedes-Benz.
- Большим двигателем на тяжёлом топливе при этом в Toyota ограничиваться не собираются. По данным издания, уже в середине десятилетия Land Cruiser Prado нового поколения начнут оснащать более компактной установкой с мотором объёмом 2,5 литра в основе.
- Со сменой поколений Toyota лишила Land Cruiser восьмицилиндровых моторов. На старте продаж внедорожник получил два турбированных V6. Бензиновый при объёме в 3,5 литра развивает 415 лошадиных сил и 650 Нм, 3,3-литровый дизель обеспечивает 299 лошадиных сил и 700 Нм. Коробка передач только одна: это десятиступенчатый «автомат», но предусмотрены понижающий ряд и возможность блокировки трёх дифференциалов.
Нынешняя стратегия Toyota предусматривает максимально возможное увеличение степени электрификации модельного ряда к 2030 году. Однако руководство компании полагает преждевременным полный переход на батарейную тягу. Таким образом, как минимум на данном этапе Toyota считает целесообразным сохранять «сбалансированный модельный ряд» с разными типами силовых установок.