Для Toyota Land Cruiser 300 разработают ещё один дизель — с электромотором

Моторная гамма внедорожника Toyota Land Cruiser включает в себя дизельный двигатель с момента старта продаж. Однако, как пишет BestCarWeb, фирма собирается создать совершенно новый мотор на тяжёлом топливе: чтобы уложить объёмы его вредных выбросов в актуальные стандарты, двигатель изначально разработают с прицелом на электрификацию.