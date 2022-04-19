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Для Tesla Model S Plaid придумали экстремально широкий обвес

Новости

Кирилл Малышев

Американское тюнинг-ателье Competition Carbon разработало широкий кузовной обвес для Tesla Model S. Комплект радикально меняет восприятие машины, хотя и представлен пока только на компьютерных рендерах, опубликованных порталом Carscoops.

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  • Передний бампер получил огромный воздухозаборник и расширенный сплиттер из карбона. Задний бампер дополнен внушительным углепластиковым диффузором. По рендерам не очень понятно решение с крыльями. Это могут быть накладки на стандартные детали или же полностью оригинальные крылья.
  • Завершает образ спойлер на крышке багажника, закреплённый под углом почти 45 градусов. На рисунках Tesla стоит на нештатных колёсах и явно заниженной подвеске, из-за чего элементы обвеса буквально лежат на асфальте.
  • Живьём тюнинг-комплект собираются показать на шоу SEMA в Лас-Вегасе. Пока неясно, будет ли это единичный образец как демонстрация возможностей ателье или же обвес предполагается запустить в серию и продавать всем желающим.

Ранее тюнинг-ателье iMP Performance представило свою версию доработки самой доступной Tesla — седана Model 3. Электрокар получил полностью карбоновый обвес стоимостью 10 тысяч долларов. В него входят расширители колёсных арок, накладки на пороги, новый бампер со сплиттером и задний диффузор.

Заниженные машины — это…

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