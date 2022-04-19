Для Tesla Model S Plaid придумали экстремально широкий обвес

Передний бампер получил огромный воздухозаборник и расширенный сплиттер из карбона. Задний бампер дополнен внушительным углепластиковым диффузором. По рендерам не очень понятно решение с крыльями. Это могут быть накладки на стандартные детали или же полностью оригинальные крылья.