Для Tesla Model S Plaid придумали экстремально широкий обвес

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Быстро — не комплимент. Тест эксцентричной Tesla Model S Plaid
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Кирилл Малышев
Американское тюнинг-ателье Competition Carbon разработало широкий кузовной обвес для Tesla Model S. Комплект радикально меняет восприятие машины, хотя и представлен пока только на компьютерных рендерах, опубликованных порталом Carscoops.
Ранее тюнинг-ателье iMP Performance представило свою версию доработки самой доступной Tesla — седана Model 3. Электрокар получил полностью карбоновый обвес стоимостью 10 тысяч долларов. В него входят расширители колёсных арок, накладки на пороги, новый бампер со сплиттером и задний диффузор.