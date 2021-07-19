Для России выделили 60 юбилейных MINI в честь Джона Купера

Компания MINI выпустила трёхдверный хэтчбек в особом исполнении Anniversary Edition, посвящённом 60-летнему юбилею сотрудничества компании и знаменитого инженера Джона Купера. Всего таких трёхдверок построят только 740, а отличаться они будут особым оформлением кузова и интерьера и чуть более спортивным характером. Приём заказов на выделенные российскому рынку 60 особых машин откроется в четвёртом квартале года.