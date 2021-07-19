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Для России выделили 60 юбилейных MINI в честь Джона Купера

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Дмитрий Елизаров

Компания MINI выпустила трёхдверный хэтчбек в особом исполнении Anniversary Edition, посвящённом 60-летнему юбилею сотрудничества компании и знаменитого инженера Джона Купера. Всего таких трёхдверок построят только 740, а отличаться они будут особым оформлением кузова и интерьера и чуть более спортивным характером. Приём заказов на выделенные российскому рынку 60 особых машин откроется в четвёртом квартале года.

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  • Исполнение Anniversary Edition можно будет заказать для трёхдверных MINI в версиях Cooper, Cooper S и «горячей» JCW. Основным цветом кузова для особой версии станет культовый British Racing Green, но предложат и альтернативы — Midnight Black и Rebel Green.
  • Кузов хэтча получит белые акценты, красную линию поперёк решётки радиатора и бортовой номер 74. Это отсылка к номеру, который носил MINI в своей первой успешной гонке. К тому же отсылает и общее количество авто­мобилей в партии. Кроме того, хэтчи снабдят особыми 18-дюймовыми колёсами из опциональ­ного пакета JCW, а также адаптивными аморти­заторами в подвеске.
  • В салоне спорткара появятся спортивные кресла с отделкой кожей, чёрный потолок, металлические накладки на педали и ряд дизайнерских элементов, подчёрки­вающих связь бренда с семьёй Куперов. В их числе, к примеру, подписи членов семьи на панели со стороны водителя, а также оформление водитель­ской двери: на неё нанесут эмблему с подписью Джона Купера, написанный от руки номер «1 of 740» и фразу «60 years of MINI Cooper – the unexpected underdog».
  • Стоимость особых MINI для России пока не называется. Обычный хэтчбек в версии Cooper со 136-сильным мотором стоит в нашей стране минимум 2 200 000 рублей.

Ранее компания объявила о готовности начать в России продажи электро­модификации хэтча. 184-сильный Cooper SE появится на нашем рынке в 2022 году.

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