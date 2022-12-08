Для родстера «Крым» сделали адаптивную пневмоподвеску из российских компонентов

По словам инженера Ивана Мишина, в автоматическом режиме настройки меняются только в зависимости от скоростей: на низких машина приподнимается для проезда препятствий, на высоких — приседает для повышения устойчивости. Анализ дорожных условий с помощью камеры или каких-то дополнительных датчиков не упоминается. Также предусмотрена возможность ручной регулировки высоты.

Всего доступно пять режимов, в которых клиренс варьируется от 5 до 17 сантиметров: в вузе говорят, что «Родстер» может быть «как гоночным автомобилем, так и кроссовером». При этом для езды рекомендованы средние три настройки, первая и пятая — сервисные.

Подвеску собрали из комплектующих от российских производителей, а лицевую панель управления и корпуса датчиков, отвечающих за положение машины относительно дорожного полотна, изготовили самостоятельно на оборудовании университетского центра «Инжиниринг и промдизайн». ПО написали на языке Wiring для программно-аппаратной платформы Arduino.

В СевГУ утверждают, что на сегодняшний день ни один автопроизводитель в России не выпускает автомобилей с адаптивной пневмоподвеской. В действительности подобная система входит в стандартное оснащение внедорожника Aurus Komendant, серийное производство которого стартовало в конце ноября.

«Крым» был задуман студентами Бауманки без малого 10 лет назад как доступный среднемоторный заднеприводный спорткар на агрегатах Lada. Минувшей весной сообщалось, что финальный вариант прототипа (уже третьего по счёту) будет готов в 2022 году, и после тестов его запустят в производство, сделав для начала около 200 машин. На сегодняшний день новых подробностей относительно производственных планов нет, блог на официальном сайте проекта не обновлялся с 17 июня, хотя прежде свежие записи появлялись в нём регулярно.