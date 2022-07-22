Покупателям Porsche 911 предложили отделку интерьера как у спорткаров 1960-х

В стоимость опции входит только нестандартная отделка. Ещё 1150 долларов будут стоить кресла с электрорегулировками по 18 направлениям. В 1540 долларов обойдётся расширенная кожаная отделка панели приборов.

С осени прошлого года для Porsche 911, 718 Cayman и 718 Boxster доступны сиденья, напечатанные на 3D-принтере. Сначала такие «ковши» предлагались в виде послезаводского дооснащения, но с начала 2022-го их начали ставить на заводе.