Покупателям Porsche 911 предложили отделку интерьера как у спорткаров 1960-х

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Кирилл Малышев
Заказчики Porsche 911 теперь могут выбрать для своей машины отделку салона в ретро-стиле. Доплата составит 11 560 долларов (650 000 рублей), пишет Carbuzz.
С осени прошлого года для Porsche 911, 718 Cayman и 718 Boxster доступны сиденья, напечатанные на 3D-принтере. Сначала такие «ковши» предлагались в виде послезаводского дооснащения, но с начала 2022-го их начали ставить на заводе.